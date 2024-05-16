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сегодня, 07:00
1

Сегодня в Липецке: жизнь крепостной крестьянки, учёных ценят не везде и главная тайна ЕГЭ

Липчан ждут концерты, спектакли и кинопремьеры.

Прохлада

Столбик термометра опустится немного вниз, но погода сегодня будет комфортной – 21-23 градуса и без осадков.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Ангарской, 3, 5, 7, 9, 11, 4, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31; Ильича, 31, 31а, 36а, 38а, 46а, 48; Геологической, 2, 2а, 2б, 1, 3, 4, 5, 5а, 7; Детской, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 14, 15, 16, 17; Металлистов, 1, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 5; Монтажников, 1, 3, 3а, 3а корп.1, 2, 4, 5, 6; Ново-Весовой, 19, 18, 20, 21, 22, 23; Ударников, 8, 5, 7а, 7, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10а, 12, 12а, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 26; . Юношеской, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 21а, 18, 18а, 18б, 18г, 19, 23а, 44, 49, 45, 47, 57а, 59; в переулках 1-м Театральном, 1а; Рудном, 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.

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В частном секторе отключат воду на улицах Автодорожной, базарной, Ватутина, Винницкой, Взлётной, Городовикова, Докучаева, Жактовской, Исполкомовской, Задорожной, Зелёной, Ковалевской, Краснодонской, Коттеджной, Кошевого, Ловачевского, Маргелова, Матросова, Медицинской, Минской, Муравьёва, Ново-Весовой, Новосёлов, Одоевского, Панфилова, Паровозной, Партизанской, Подсобное хозяйство, Поселковой, Почтовой, Прудной, Романовской, Рудной, Рыбалко, Рябиновой, Садовой, Севастопольской, Смирнова, Солнечной, Социалистической, Спартака, Технической, Ударников, Украинской, Харковской, Целинной, Цимлянской, Шахматной, Шахтёрской, Юношеской,

На проспекте Ильича, в переулках Бытовом, Дружном, Клеверном, Ландшафтном, Линейном, Любимом, Моторном, Парковом, Сосновом, Спортивном, Театральном, Технологическом, Туманном, Садовом, Сырском, Усадебном, Чистом,

Кроме того в связи с ремонтными работами возможно снижение давления холодной воды в микрорайонах №№ 8, 9, 10. 11, 12.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 пропадёт электричество на улицах Б.Хмельницкого, Гагарина, Доватора, Достоевского, Крылова, К.Цеткин, Московской, Папина, в садоводчествах «Весна», «Кооператор».

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С 8:00 до 18:00 произойдёт отключение электричества на срок не более 3-х часов на улицах 4-й пятилетки, 30 лет Октября, Академика Вавилова, Арктической, Артёма, Вермишева, Волжской, Дорожной, Елецкой, Зареченской, Земной, Инженерной, Карьерной, Кленовой, Ковалёва, Лермонтова, Лесопарковой, Н.К. Крупской, Новокарьерной, Озёрной, Осенний проезд, Парковой, Римского-Корсакова, Студёновской, Тельмана, Урицкого, Феросплавной, Фрунзе, Фурманова, Шевченко, на проспекте Мира, на проезде Шищкина, в садоводчестве «Дачный 2».

Пробки

Уже в 7 утра пробки красного цвета появились на улицах Московской, Терешковой, Неделина, Первомайской. А ведь это только начало дня. Советуем пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями: спасением они станут не всегда. Но хотя бы подскажут, где заторы поменьше.


Фольклорно-этнографический спектакль (12+)

Сходить сегодня можно в концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2), где в 19:00 покажут спектакль «Марфа Иванова» от фольклорного ансамбля «Воскресение».

История России XIX века показывается через жизнь главной героини, ей отрочество, юность, зрелую жизнь и старость. Марфа Ивановна – простая крепостная крестьянка, родилась в 1803 году, отца убили в войне с Наполеоном, мать одна поднимала семерых детей. От природы Марфа обладает яркой поэтической натурой и большим красивым голосом. Именно из-за умения складно и красиво петь Марфе приходится испытывать большие перипетии в своей судьбе и как результат терпеть людскую зависть, непонимание, злость.

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Спектакль посвящён 70-летию Липецкой области и 135-летию «Сборнику русских народных лирических песен» Н.М. Лопатина и В.С. Прокунина.

Музыка в честь Шекспира (12+)

В Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) в 19:00 начнётся концерт к 460-летию со дня рождения великого английского драматурга Уильяма Шекспира.

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Выступит липецкий симфонический оркестр под управлением К. Баркова. В программе произведения П.Чайковского, Д.Шостаковича. Концертную программу разбавят стихи Шекспира и кинокадры из кинофильма Г.Козинцева.

Концерт в библиотеке (12+)

Музыка будет раздаваться сегодня в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2).

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Фото vk.com/lib48ru

В 17:00 здесь состоится отчетный концерт «Волшебный мир вокального искусства» от вокального отделения колледжа искусств им. К. Н. Игумнова.

Вечер танца (6+)

В Городском Доме культуры (ул. Коммунистическая. 20) в 19:00 пройдёт отчётный концерт «По щучьему велению» от ансамбля эстрадного танца и школы восточного танца «Амира».

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И снова Онегин (12+)

В Липецкой государственном академическом театра драмы им. Л.Н. Толстого в 19:00 покажут спектакль «Онегин. А. С. Пушкин».

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Новое прочтение классического сюжета. Диагноз — Русская Хандра излечивается чистой любовью и побеждается искренним прощением и верой.

По произведениям Аверченко (16+)

А в липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) в 18:30 состоится спектакль «12 любящих сердец и ещё…».

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На сцене - 16 реприз по комедийным новеллам Аркадия Аверченко, которые никого не оставят равнодушным.

График ЕГЭ

Стали известны даты проведения Единого государственного экзамена у выпускников 11-го класса.

23 мая – география, литература, химия;

28 мая – русский язык;

31 мая – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;

4 июня – обществознание, физика;

7 июня – иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), информатика;

8 июня – иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) - устная часть, информатика;

11 июня – биология, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) - письменная часть, история.

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С 13 по 21 июня предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов, а 4 и 5 июля – дни для пересдачи.

Учёных ценят не везде

Соискатели с учёной степенью пользуются преимуществом при трудоустройстве только в 16% компаний Липецка.

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Это не так много, особенно если учесть сколько времени уходит на получение звания кандидата или доктора наук: 5 лет в вузе. 3 года в аспирантуре, затем годы на исследовательскую деятельность и написание научных трудов. Зато чаще всего научная степень помогает занять руководящее место. Больше всего соискателей с ученой степенью в сферах образования, медицины, строительстве и производстве.

Кинопемьеры 

По четвергам репертуар в кинотеатрах обновляется, знакомим вас с наиболее любопытными новинками. 

«Майор Гром: Игра». Россия. 2024. Приключения, экшн. Режиссёр Олег Трофим (16+) 

Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — все это делает майора Грома самым настоящим супергероем. Его жизнь идеальна: днем Гром ловит преступников вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчелкиной. Полную идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, называющего себя Призраком. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой — жизни обычных людей.

В ролях: Тихон Жизневский, Александр Сетейкин. Алексей Маклаков.


«Заклятье. Мёртвые воды». Южная Корея, 2023. Ужасы Режиссёр Лим Джи-хун (18+) 

По древнему преданию, вода в проклятом озере отделяет потусторонний мир от мира реального. Демон из потустороннего мира, управляя водой, хочет вселиться в сестру молодой девушки, чтобы разорвать границу миров. Если это произойдет, ее душа навсегда останется в царстве мертвых. 

В ролях: Щин Дон-нёк, Юн И-рэ 


«Пушистый вояж». США, Канада, ЮАР. Мультфильм, семейный. Режиссёр Кевин Донован (6+) 

Во время переезда двое домашних любимцев, Педро и Грейси, теряют своих хозяев. Оказавшись в пугающем и неизвестном мире, они пытаются воссоединиться с семьей. На пути их ждет множество приключений и опасностей, справиться с которыми можно, только действуя сообща. Смогут ли они разрешить свои разногласия и вернуться домой? 


Дорогие липчане! Рабочая неделя в самом разгаре, но и новостей каждый день очень много. . Липчанам следить за ними просто: достаточно лишь время от времени заходить на GOROD48, чтобы быть в курсе всех основных новостей в родном регионе, России и мире. Ждём вас на наших электронных страницах снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (1)

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сатана 3 го участка
47 минут назад
Почти весь город сидит без холодной воды! Когда закончатся ремонтные работы РВК!!! Когда кончится беспредел!
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