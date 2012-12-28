Лишённый прав водитель сбил женщину-пешехода и уехал

Мужчине может грозить до 7 лет лишения свободы.

В Липецком районе передано в суд уголовное дело в отношении водителя, сбившего женщину-пешехода и скрывшегося с мест происшествия.Это ДТП произошло 27 июля 2022 года около 19:00 на улице Чайковского в селе Боринское. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, следствием было установлено, что лишенный водительских прав мужчина, управлявший технически исправным автомобилем «Лада 4x4» при повороте налево на нерегулируемом перекрестке с улицы Луначарского сбил женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. После этого водитель скрылся с места происшествия, не сообщив о случившемся в полицию.Женщина-пешеход получила серьёзные травмы. По заключению судмедэкспертизы, её здоровью был причинён тяжкий вред.Действия водителя квалифицированы следствием по пунктам «б», «в» части второй статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения, лицом, лишенным права управления транспортным средством».Мужчине может грозить до 7 лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок до трёх лет.