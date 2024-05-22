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В России
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37 минут назад
Туристов на пляжах Анапы попросили не купаться в море из-за нашествия медуз
Специалисты уверены, что медузы приплыли к берегам Чёрного моря «освежиться» после дождей, которые здесь прошли.
"Большая концентрация (медуз) у береговой линии может объясняться действием активных штормов, которые наблюдались накануне и от ветра, который их концертирует или прибивает к берегу", — сказал он.
Туристов на пляжах Анапы попросили не купаться в море из-за нашествия медуз.
Ранее в сети появились кадры, где медузы "заполонили" берега Анапы. В местных СМИ явление получило название "киселя" из медуз.
На размещенных в сети кадрах видно, как отдыхающие на популярном российском курорте плавают на сапах в кишащем медузами море. Как пишет источник со ссылкой на экологов, эти морские существа любят холодную воду, поэтому после дождей они приплыли освежиться, - пишет Lenta.ru.
Абрамчук призвал туристов не прикасаться к медузам.
"Конечно же, нежелательно их трогать, потому что при контакте, в частности, к примеру с медузой ризостомой или корнерот, они способны оставлять на теле человека определённые ожоги", — пояснил ученый.
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