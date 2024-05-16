Сегодня в Липецке: важный урок от «Лиза Алерт», книжное похмелье и работодатели начали бояться увольнений сотрудников

Рассказываем, как достойно провести наступивший вторник.

Погода окончательно вошла в климатическую норму и сегодня мы можем наслаждаться тёплым майским деньком. Температура составит 23-25 градусов, осадки не ожидаются.











С 10:00 до окончания ремонтных работ отключат холодную поду на улицах . 9 Мая, 2, 4, 4 к.1, 6; Доватора, 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8; Литаврина, 8; Папина, 5, 7, 7/1, 9, 11а; Прокатной, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15; на проспекте Мира, 38, 40, 42, 44; на проспекте Победы, 22, 22а.











С 09:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами обесточат улицы 6-й Гвардейской дивизии, А.Ладыгина, Бригадную, Володи Бачурина, Германа Титова, Добровскую, Железногорскую, Клавдии Шаталовой, Краснознаменную, Локомотивную, Молодежную, Семена Кондарева. Фрунзе.



















В зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) сегодня в 19:00 состоится джазовый концерт. Ансамбль «Унион-бэнд» (руководитель Юрий Беляев) исполнит эстрадные песни советского периода в современной джазовой обработке. В программе такие песни как «Три года ты мне снилась» Н. Богословского, «Я не умею танцевать» В. Резникова и Ю. Бодрова, «Полёт на дельтаплане» Э. Артемьева, «В кейптаунском порту» и многие другие.











Важное мероприятие состоится сегодня в библиотечно-информационном Центре «Социальный» на улице Липовской. 2а.









А для людей старшего поколения в БИЦ «Социальный» в 14:00 приготовили концерт ансамбля «Серебряные годы».









Михаил Васильевич Водопьянов первым из липчан был удостоен звания «Герой Советского Союза». В 1934 году в числе семерых полярных лётчиков М.Водопьянов участвовал в спасении полярников с затонувшего парохода «Челюскин». Последним Героем Советского Союза стал липчанин Юрий Иванович Чурилов. Сегодня Чурилов возглавляет Липецкое региональное отделение общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев».











А в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:02 начнётся дружеское заседание клуба «Книжное похмелье».









Липецкий областной краеведческий музей станет площадкой Всероссийской акции «Декламируй», которая приурочена 225-летию «солнца русской поэзии». Участники будут читать стихотворения, отрывки из произведений А.С. Пушкина, других авторов, литературные произведения собственного сочинения.











"Пушкин на выпускном экзамене 8 января 1815 г.ода". И. Репин, 1911 г.







Выступление участников состоится 6 июня, в 11.00 – в рамках музейного тематического мероприятия «Больше, чем поэт», посвященного праздничной дате. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться, позвонив по номеру телефона +7(4742) 28-01-73 (по будням); ссылка для регистрации добровольцев (волонтеров) и участников мероприятия https://clck.ru/3AUt3v





22% липчан в течение календарного года брали дополнительные отпуска без сохранения заработной платы, выяснили в SuperJob. «На свадьбу»; «По семейным обстоятельствам». Еще 3% рассказали, что им требовалось несколько дней за свой счет, но работодатель отказал в их предоставлении.











67% работодателей в Липецке стараются найти компромисс с сотрудниками, которые грозят уволиться, выяснили в SuperJob. В ход обычно идут такие аргументы, как повышение зарплаты или улучшение условий труда. Сразу расстаются с сотрудниками, если он задумал уйти, только 14% липецких работодателей.















Кроме того, с 11:00 до 15:00 в связи с ремонтными работами возможно понижение давления холодной воды в домах на микрорайонах №№ 28, 29, «Европейском», «Победа», а также на Сырском Руднике.Заторы в городе трудно предотвратить. Но о них можно оперативно узнавать, чтобы по возможности объехать. Рекомендуем «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.Солисты: Игорь Пронин, Артём Тарасов, Василина Бережная, Анастасия Пименова, Анастасия Зайцева.В 13:00 здесь начнётся урок безопасности от поискового отряда «Лиза Алерт». Специалисты научат ребят безопасно добираться до школы, правильно вести себя с незнакомыми людьми, ориентироваться в разных местах города, в парке и в лесу, правильно вести себя в общественном транспорте.Артисты пенсионного и предпенсионного возраста сыграют и споют для всех желающих. Вход свободный.Посетить сегодня можно и выставку «Крылья Родины» в Липецкой историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2). Она посвящена трём знаковым датам: 125-летию со дня рождения Героя Советского Союза М.В.Водопьянова, 90-летию учреждения звания «Герой Советского Союза» и 75-летию Героя Советского Союза Ю.И.Чурилова.На выставке вы увидите личные вещи, фотографии и документы, узнаете много нового о лётчиках- героях, между подвигами которых полувековой промежуток времен.Обсуждать будут «Заблудившийся автобус» Джона Стейнбека: социально-психологический роман, написанный в 1947 году. По сюжету в сельской местности ходит старенький рейсовый автобус, перевозящий небольшие группки пассажиров. Однажды автобус застревает среди непролазных луж. И небольшая группка людей остается вместе в ограниченном «мирке» на целый день. Стейнбек мастерски раскрывает нам характеры персонажей, показывая, насколько каждый из них уникален и непохож на других. Спустя 10 лет после написания книга была экранизирована.Впервые акция прошла в 2020 году, а в 2023 году в 63 субъектах РФ в рамках акции прошло более 300 мероприятий.Каждому пятому липчанину не хватает дней оплачиваемого отпуска.Юрист по трудовому праву SuperJob поясняет: отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по согласованию с руководством, но есть обстоятельства и категории работников, которым компания не имеет право отказать. Это работающие пенсионеры, которые вправе взять дополнительно до 14 дней в году, ветераны боевых действий – до 35 дней в году, инвалиды - до 60 дней. Или любые работники в случае смерти близкого родственника . регистрации брака, рождения ребёнка – до 5 дней.Липецкие работники уже оценили ситуацию на рынке труда в условиях кадрового голода. 32% опрошенных заявили, что им приходилось прибегать к тактике «я устал, я ухожу» ради получения выгод по службе. Большинство – 62% рассказали, что работодатель выполнил их требования, а 24% всё же пришлось уволиться.