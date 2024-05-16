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Сегодня в Липецке: важный урок от «Лиза Алерт», книжное похмелье и работодатели начали бояться увольнений сотрудников
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: важный урок от «Лиза Алерт», книжное похмелье и работодатели начали бояться увольнений сотрудников
Рассказываем, как достойно провести наступивший вторник.
Погода окончательно вошла в климатическую норму и сегодня мы можем наслаждаться тёплым майским деньком. Температура составит 23-25 градусов, осадки не ожидаются.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ отключат холодную поду на улицах . 9 Мая, 2, 4, 4 к.1, 6; Доватора, 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8; Литаврина, 8; Папина, 5, 7, 7/1, 9, 11а; Прокатной, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15; на проспекте Мира, 38, 40, 42, 44; на проспекте Победы, 22, 22а.
Кроме того, с 11:00 до 15:00 в связи с ремонтными работами возможно понижение давления холодной воды в домах на микрорайонах №№ 28, 29, «Европейском», «Победа», а также на Сырском Руднике.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами обесточат улицы 6-й Гвардейской дивизии, А.Ладыгина, Бригадную, Володи Бачурина, Германа Титова, Добровскую, Железногорскую, Клавдии Шаталовой, Краснознаменную, Локомотивную, Молодежную, Семена Кондарева. Фрунзе.
Пробки
Заторы в городе трудно предотвратить. Но о них можно оперативно узнавать, чтобы по возможности объехать. Рекомендуем «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.
В зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) сегодня в 19:00 состоится джазовый концерт. Ансамбль «Унион-бэнд» (руководитель Юрий Беляев) исполнит эстрадные песни советского периода в современной джазовой обработке. В программе такие песни как «Три года ты мне снилась» Н. Богословского, «Я не умею танцевать» В. Резникова и Ю. Бодрова, «Полёт на дельтаплане» Э. Артемьева, «В кейптаунском порту» и многие другие.
Солисты: Игорь Пронин, Артём Тарасов, Василина Бережная, Анастасия Пименова, Анастасия Зайцева.
Урок безопасности (6+)
Важное мероприятие состоится сегодня в библиотечно-информационном Центре «Социальный» на улице Липовской. 2а.
В 13:00 здесь начнётся урок безопасности от поискового отряда «Лиза Алерт». Специалисты научат ребят безопасно добираться до школы, правильно вести себя с незнакомыми людьми, ориентироваться в разных местах города, в парке и в лесу, правильно вести себя в общественном транспорте.
«Серебряные годы» (12+)
А для людей старшего поколения в БИЦ «Социальный» в 14:00 приготовили концерт ансамбля «Серебряные годы».
Артисты пенсионного и предпенсионного возраста сыграют и споют для всех желающих. Вход свободный.
«Крылья Родины» (6+)
Посетить сегодня можно и выставку «Крылья Родины» в Липецкой историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2). Она посвящена трём знаковым датам: 125-летию со дня рождения Героя Советского Союза М.В.Водопьянова, 90-летию учреждения звания «Герой Советского Союза» и 75-летию Героя Советского Союза Ю.И.Чурилова.
Михаил Васильевич Водопьянов первым из липчан был удостоен звания «Герой Советского Союза». В 1934 году в числе семерых полярных лётчиков М.Водопьянов участвовал в спасении полярников с затонувшего парохода «Челюскин». Последним Героем Советского Союза стал липчанин Юрий Иванович Чурилов. Сегодня Чурилов возглавляет Липецкое региональное отделение общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев».
На выставке вы увидите личные вещи, фотографии и документы, узнаете много нового о лётчиках- героях, между подвигами которых полувековой промежуток времен.
Похмелье. Книжное (16+)
А в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:02 начнётся дружеское заседание клуба «Книжное похмелье».
Обсуждать будут «Заблудившийся автобус» Джона Стейнбека: социально-психологический роман, написанный в 1947 году. По сюжету в сельской местности ходит старенький рейсовый автобус, перевозящий небольшие группки пассажиров. Однажды автобус застревает среди непролазных луж. И небольшая группка людей остается вместе в ограниченном «мирке» на целый день. Стейнбек мастерски раскрывает нам характеры персонажей, показывая, насколько каждый из них уникален и непохож на других. Спустя 10 лет после написания книга была экранизирована.
Читай Пушкина вслух (6+)
Липецкий областной краеведческий музей станет площадкой Всероссийской акции «Декламируй», которая приурочена 225-летию «солнца русской поэзии». Участники будут читать стихотворения, отрывки из произведений А.С. Пушкина, других авторов, литературные произведения собственного сочинения.
"Пушкин на выпускном экзамене 8 января 1815 г.ода". И. Репин, 1911 г.
Выступление участников состоится 6 июня, в 11.00 – в рамках музейного тематического мероприятия «Больше, чем поэт», посвященного праздничной дате. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться, позвонив по номеру телефона +7(4742) 28-01-73 (по будням); ссылка для регистрации добровольцев (волонтеров) и участников мероприятия https://clck.ru/3AUt3v
Отпуска мало
Каждому пятому липчанину не хватает дней оплачиваемого отпуска.
22% липчан в течение календарного года брали дополнительные отпуска без сохранения заработной платы, выяснили в SuperJob. «На свадьбу»; «По семейным обстоятельствам». Еще 3% рассказали, что им требовалось несколько дней за свой счет, но работодатель отказал в их предоставлении.
Юрист по трудовому праву SuperJob поясняет: отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по согласованию с руководством, но есть обстоятельства и категории работников, которым компания не имеет право отказать. Это работающие пенсионеры, которые вправе взять дополнительно до 14 дней в году, ветераны боевых действий – до 35 дней в году, инвалиды - до 60 дней. Или любые работники в случае смерти близкого родственника . регистрации брака, рождения ребёнка – до 5 дней.
Ценен каждый сотрудник. Ну, почти…
67% работодателей в Липецке стараются найти компромисс с сотрудниками, которые грозят уволиться, выяснили в SuperJob. В ход обычно идут такие аргументы, как повышение зарплаты или улучшение условий труда. Сразу расстаются с сотрудниками, если он задумал уйти, только 14% липецких работодателей.
Дорогие липчане! Желаем вам – новых трудовых высот и приятных новостей. Узнавать о самом главном жители региона давно привыкли на GOROD48, снискавшем себе репутацию электронного имени Липецка. Чаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами вы не пропустите ничего важного, интересного и полезного. Ждём вас снова и снова!
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