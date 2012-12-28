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Общество
В тени пытаясь оставаться под солнцем места не найдешь
Общество
Несовершеннолетний мошенник торговал несуществующими запчастями
Происшествия
В районе Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
309
сегодня, 15:01

В районе Сырского Рудника отключат холодную воду

Причиной ограничения подачи холодной воды 20 мая станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся – в центральной части Липецка: дома №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, №№ 5, 7, 7/1, 9, 11а по улице Папина, №№ 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8 по улице Доватора, №№ 22, 22а по проспекту Победы, а в районе Сырского рудника – в доме № 2 по улице Прудной, частном секторе улиц Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, переулка Узорного.

Воду подвезут к домам № 8 по улице Доватора, № 2 по улице Прудной. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
20 мая работы по установке приборов учета электроэнергии и плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.

С 08:00 до 18:00 с перебоями с электричеством (не более трех часов для отдельного домовладения) столкнутся потребители улиц Городовикова, Рябиновой, Солнечной, Медицинской, Смирнова, Минской, Базарной, Почтовой, Ударников, Юношеской, Добровской, Железногорской, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, Тихой, Ярославской, Варшавской, Постышева, Рихарда Зорге, Олимпийской, Бородинской, Кутузова, Минина, Мамина-Сибиряка, Пожарского, Стасова, 40 лет Октября, Дружбы, Северной, Ушинского, Баумана, Студеновской, Береговой, Волжской, Леваневского, Пляжной, Санитарной, площади Заводской, переулка Усадебного, садоводчеств «Дачный-3», «Дачный-4», «Сокол-1».

С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях без электричества останутся потребители улиц 6-й Гвардейской Дивизии, Володи Бачурина, Клавдии Шаталовой, Краснознаменной, Молодежной, Кондарева.

С 09:00 до 12:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицу Депутатскую, проспект Победы.
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