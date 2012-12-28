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Общество
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сегодня, 12:15
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В Становом сегодня хоронят погибшего на СВО Павла Кобзева
Он представлен к ордену Мужества посмертно.
Как сообщил глава Становлянского округа Дмитрий Семянников, Павел Кобзев из посёлка Дружба ушел на СВО добровольцем. Погиб он 25 апреля этого года.
«Администрация округа, депутатский корпус, военный комиссариат выражают глубокое соболезнование родным и близким погибшего. Павел Геннадьевич представлен к ордену Мужества посмертно», — написал Дмитрий Семянников на своей официальной странице «ВКонтакте».
Фото - vk.com/id6067511
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