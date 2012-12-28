В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Происшествия
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сегодня, 08:51
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Мопед с 14-летним водителем опрокинулся в Елецком районе
За сутки на дорогах области пострадал один человек.16
«За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 5019 нарушений ПДД. К административной ответственности привлечены семеро пьяных водителей, за неиспользование ремней безопасности — 162.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 4740 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки», — сообщили в УГИБДД.
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