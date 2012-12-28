Мопед с 14-летним водителем опрокинулся в Елецком районе

За сутки на дорогах области пострадал один человек.16

15 мая в Елецком районе на дороге Елец – Талица – Красное 14-летний водитель мопеда не справился с управлением и опрокинулся. Подростка госпитализировали.«За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 5019 нарушений ПДД. К административной ответственности привлечены семеро пьяных водителей, за неиспользование ремней безопасности — 162.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 4740 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки», — сообщили в УГИБДД.