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48 минут назад
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В Лебедяни начинается ремонт двухкилометровой дороги

Дорожное полотно на улице Максима Горького заменят полностью.

В Лебедяни начался капитальный ремонт двухкилометрового участка дороги на улице Максима Горького — основной объездной хорды города. Проект масштабный и долгожданный для местных жителей.

Дорожникам предстоит заменить весь асфальт. Это порядка 30 тысяч квадратных метров.

— Кроме укладки нового полотна, мы установим бордюрный камень, по обочинам проложим бетонные водоотводящие желоба. Параллельно дороге будет произведена прокладка пешеходного тротуара. Она уже ведется. Поменяем все световые опоры вместе со светильниками. Под дорогой, на всякий случай проложим три гильзы, если вдруг жильцам домов, а это частный сектор, понадобится провести через дорогу какие-то коммуникации, чтобы не вскрывать новое асфальтобетонное покрытие, — рассказал представитель подрядной организации Олег Леденев.

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Обновление двух километров улицы Максима Горького обойдется в 247 млн рублей. По дороге передвигаются грузовики к основным промышленным предприятиям Лебедяни и легковые автомобили — к региональной трассе.

Улицу Максима Горького уже перекрыли. Проезд оставлен только для машин жителей частного сектора, коммунальной техники и спецслужб. Объезд осуществляется по другой части города, через мост в районе Тяпкиной горы.

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Всего за пять лет в Липецкой области отремонтировано более 2800 км автомобильных дорог регионального и местного значения, построено — более 80 км, в текущем году планируется отремонтировать еще не менее 600 км.
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Комментарии (1)

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Липецкий
17 минут назад
А а Новодмитриевке когда?
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