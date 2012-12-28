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19-летнего парня обвиняют в краже из дома 75-летнего пенсионера вещей на 177 900 рублей
Происшествия
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32 минуты назад
19-летнего парня обвиняют в краже из дома 75-летнего пенсионера вещей на 177 900 рублей
На одолженной у друга машине он вывез похищенное: телевизор, обогреватель, три пледа, набор рюмок, пылесос, микроволновку, чайник, набор японских ножей, чемодан, робот-пылесос, горнолыжный костюм, удочки, раскладушки, самовар.
Кража была совершена в ночь с 29 на 30 марта этого года на улице Пионерской в селе Новоуглянка Усманского района. По версии следствия, обвиняемый перелез через забор, монтировкой взломал пластиковое окно в доме, через которое залез внутрь дома и украл оттуда вещи и технику на сумму 177 900 рублей. 75-летний хозяин дома в это время был в Воронеже.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, добычей парня стали телевизор, обогреватель, три пледа, набор рюмок, пылесос, микроволновая печь, электрический чайник, набор японских ножей, резиновый шланг, металлическая лестница, самодельная переноска, напольный вентилятор, автомобильное зарядное устройство, алюминиевый таз, чемодан, робот-пылесос, горнолыжный костюм, две удочки, самодельная стойка из профильной трубы с двумя светодиодными прожекторами, кастрюля, электрический степлер, три раскладушки и электрический самовар.
Выбросив и вытащив всё это из дома, обвиняемый вернулся за машиной, подогнал ее поближе, загрузил туда похищенное и отвез его в укромное место.
Действия обвиняемого квалифицированы следствием по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ — кража с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище. Парень — не судим, имеет положительные характеристики по месту работы и учёбы. По его словам, похищенное он планировал продать — ему нужны были деньги. Молодой человек хотел купить себе компьютерную технику. Но теперь грозит до шести лет лишения свободы.
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