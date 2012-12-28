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274
58 минут назад
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Сегодня в Липецке: дерзкий философ, лайфхак для молодых по поиску работы и отпуск в кредит

Всё самое главное про наступивший вторник.

Погода не балует

В Липецке погода прежняя: по ночам заморозки, днём прохладно. Сегодня обещают вновь не выше 11-13 градусов, хорошо хоть без осадков.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Ленина, 42; Салтыкова-Щедрина, 141, 154, 156; Студеновской, 4, 4а, 8, а также в частном секторе на улице Салтыкова-Щедрина, 71-188.

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Отключение света

С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами обесточат улицы А.Г. Кочеткова, Бабушкина, Байкальскую, Баумана, Владивостокскую, Водную, Д. Бедного, К. Булавина, Краснодарскую, Курчатова, Майскую, Морскую, Неделина, Пришкольную, Третьякова, Уступную, Южную, Лебедянской шоссе, переулки Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетный, Тёплый, Щепкина.

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В промежутке с 9:00 до 18:00 на срок не более 3-х часов для каждого дома отключат свет на улицах Добровской, Дорожной, Железногорском, Зареченской, Земной, Инженерной, И.С. Бурлакова, Кленовой, Фурманова, М.Светлова; Патриотической, Писарева, Тихой, Фабричной, Яросласвкой,

Пробки

Каждой утро для липецких водителей начинается с квеста – застряну в пробке или нет. Помочь выбрать верное решения помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.


Кукольный фестиваль

В Липецком государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) продолжается фестиваль кукольных театров. Сегодня в 18:00 Белгородский театр кукол представит спектакль «Говорит Ленинград» (12+). Речь в нём вновь пойдёт о далёких событиях Второй мировой войны.

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Танец – это жизнь (6+)

Весело и задорно сегодня будет в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20). В 18:00 пройдёт отчетный концерт «Танец… это маленькая жизнь!» образцового хореографического коллектива «Созвездие». Юные танцоры покажут всё, чему научились за прошедший учебный год.

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Соло юного таланта (12+)

Сольные концерты дают не только «звезды». В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) сегодня в 17:00 состоится сольный концерт учащегося Детской школы искусств №1 им. М. Глинки Дениса Тумашова.

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Юный музыкант умеет исполнять произведения на виолончели, учится у педагога Г. И. Волобуевой. В программе прозвучит музыка М. Глинки, С. Василенко, А. Бабаджаняна, Р. Шумана, Л. Бетховена и других композиторов.

Дерзкий философ (12+)

А в 11:00 в ЛОУНБ состоится беседа к 195-летию со дня рождения известного философа «Этот дерзкий Фёдоров». Речь пойдёт о родоначальнике русского космизма Николае Фёдоровиче Фёдорове (1829 – 1903), потомке рода князей Гагариных.

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Его называли «русским Сократом», уважали Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, С. М. Соловьёв. Он мечтал научиться воскрешать людей, не желая примириться с гибелью даже одного человека.

Научат считать деньги. Недорого (12+)

Главная библиотека области сегодня в ударе. В 13:00 там проведут ещё одно мероприятие – интерактивную игру «Деньги любят счёт».

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Подойдёт, например, для пенсионеров. Расскажут, контролировать расходы, экономить на ЖКХ и т.д. Правда, финансовая наука будет не бесплатной, заплатить за неё придется 250 рублей. Ведь деньги любят счёт.

«Истина в кине» (16+) 

Мероприятие с таким названием начнётся в культурном пространстве «Библиотека» в 19:01. Сегодня будут смотреть и обсуждать фильм «Академия Рашмор» . США, 1998. Мелодрама, комедия. Режиссёр Уэс Андерсон (18+).

Макс Фишер учится в десятом классе престижной академии Рашмор. Его грандиозным успехам можно только позавидовать: он - редактор школьной газеты, капитан всевозможных команд, президент бесчисленных школьных клубов и … безнадежный двоечник. Максу назначают испытательный срок, во время которого он не придумывает ничего лучше, как влюбиться в молодую учительницу! К тому же у незадачливого недоросля появился влиятельный и опасный соперник... Рейтинг фильма на «Кинопоиске» 7,5.

В ролях: Джейсон Шварцман, Билл Мюрей, Оливия Уильямс.

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Кадр из фильма

Найти работу через стажировку

В Липецке 65% работодателей принимают на стажировки молодых специалистов, выяснили специалисты SuperJob. Более того, у 24% работодателей разработаны специальные программы для стажировок.

Каждый второй представитель компаний, где принимаются стажеры, утверждает, что трудоустройство по итогам стажировки предлагается большинству молодых специалистов. Еще в 18% предприятий и организаций это делают делают менее чем в половине случаев. В 28% компаний — лишь особо отличившимся стажерам.

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Опрос горожан до 27 лет, имеющих опыт стажировок, показал, что трудоустройство после завершения стажировки случается часто: 55% получили работу, еще 16% имели все шансы, но отклонили предложение.

Отпуск в кредит

5% липчан планируют взять кредит для оплаты своего летнего отдыха, выяснили в Superjob.

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Мужчины такой вариант выбирают чуть чаще, чем женщины: 6% против 4% соответственно. Любопытно, что кредит на отпуск чаще берут… богачи. Большинство их среди тех, кто разрабатывает от 100 тысяч рублей в месяц. Правда, и отдых у них – отнюдь не бабушкина дача и не гостеприимные курорты Краснодарского края. Чаще всего липчане одалживают у банков средства на дорогой отдых за границей.

Дорогие липчане! И об отпуске уже можно начинать задумываться. Если что – мы вам напомним. А ещё напомним … обо всём на свете, потому что GOROD48 пишет на любые темы. Если вы хотите оперативно и подробно узнавать новости родного региона, то давно знаете, какой адрес нужно набрать в Сети. Наш сайт не случайно давно начали называть электронным именем Липецка: за новостями – это к нам. Ждём вас на наших электронных страницах снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (2)

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Вопрос
23 минуты назад
Можно было хотя бы в детсадах, школах, колледжах, больницах дать отопление? И воду горячую пока не отключать? Зла на весь этот беспредел не хватает
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Зимний рыбак
48 минут назад
Наконец-то я понял, что такое квест: это расхлёбывание чужого раздолбайства
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