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Общество
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сегодня, 09:33
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Липчанка отсудила у продавца маркетплейса 170,6 тысячи рублей
Продавец в одностороннем порядке аннулировал заказ смартфона за 103,7 тысячи рублей.
Липчанка обратилась в суд с иском о понуждении продавца к передаче товара, взыскании с него компенсации морального вреда, пени, штрафа за отказ от добровольного удовлетворения требований в размере 50% от взысканной судом суммы. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал.
Но в апелляции судебная коллегия по гражданским делам отменила решение Советского районного суда Липецка и удовлетворила требования покупателя. В апелляционном определении указано, что недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя, ничтожны.
Теперь продавец обязан передать покупателю смартфон стоимостью 103,7 тысячи рублей, выплатить неустойку, компенсацию морального вреда, штраф в общей сумме 170,6 тысячи рублей. Покупатель в свою очередь обязан оплатить товар после его получения.
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