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сегодня, 09:33
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Липчанка отсудила у продавца маркетплейса 170,6 тысячи рублей

Продавец в одностороннем порядке аннулировал заказ смартфона за 103,7 тысячи рублей. 

Липецкий областной суд рассмотрел в апелляции гражданское дело по иску липчанки к продавцу о защите прав потребителя. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, ещё в феврале 2022 года женщина оформила заказ на сайте маркетплейса, оплатив смартфон за 103,7 тысячи рублей. Продавец сформировал заказ и отправил его потребителю. Но потом липчанка получила уведомление о переносе даты доставки на более поздний срок, а затем продавец и вовсе в одностороннем порядке аннулировал заказ, сославшись на условия продажи товаров, установленные маркетплейсом, и проблему при обработке заказа, и вернул покупателю всю сумму предоплаты.

Липчанка обратилась в суд с иском о понуждении продавца к передаче товара, взыскании с него компенсации морального вреда, пени, штрафа за отказ от добровольного удовлетворения требований в размере 50% от взысканной судом суммы. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал.

Но в апелляции судебная коллегия по гражданским делам отменила решение Советского районного суда Липецка и удовлетворила требования покупателя. В апелляционном определении указано, что недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя, ничтожны.

Теперь продавец обязан передать покупателю смартфон стоимостью 103,7 тысячи рублей, выплатить неустойку, компенсацию морального вреда, штраф в общей сумме 170,6 тысячи рублей. Покупатель в свою очередь обязан оплатить товар после его получения.
права потребителей
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Комментарии (3)

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10 минут назад
Внимание на Озон. Регулярно отменяет заказы, пусть на минимальные суммы. Но неприятно работать с данным маркетплейсом
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И на это
3 минуты назад
А что на валбересе один Китай похвально это не чего. Да и поддержка валбереса защищает права продавца а не покупателя тоже в счёт не берётся, хотя и есть гарантия. А экспертизу с отправкой делать покупателю за свой счёт, потому что эксперты только в Москве, так же как и гарантийные мастерские.
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Биба
25 минут назад
Прецедент хороший, но модель телефона за 2 года уже устарела, и наверняка дешевле продается
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