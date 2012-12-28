Липчанка отсудила у продавца маркетплейса 170,6 тысячи рублей

Продавец в одностороннем порядке аннулировал заказ смартфона за 103,7 тысячи рублей.

Липецкий областной суд рассмотрел в апелляции гражданское дело по иску липчанки к продавцу о защите прав потребителя. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, ещё в феврале 2022 года женщина оформила заказ на сайте маркетплейса, оплатив смартфон за 103,7 тысячи рублей. Продавец сформировал заказ и отправил его потребителю. Но потом липчанка получила уведомление о переносе даты доставки на более поздний срок, а затем продавец и вовсе в одностороннем порядке аннулировал заказ, сославшись на условия продажи товаров, установленные маркетплейсом, и проблему при обработке заказа, и вернул покупателю всю сумму предоплаты.Липчанка обратилась в суд с иском о понуждении продавца к передаче товара, взыскании с него компенсации морального вреда, пени, штрафа за отказ от добровольного удовлетворения требований в размере 50% от взысканной судом суммы. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал.Но в апелляции судебная коллегия по гражданским делам отменила решение Советского районного суда Липецка и удовлетворила требования покупателя. В апелляционном определении указано, что недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя, ничтожны.Теперь продавец обязан передать покупателю смартфон стоимостью 103,7 тысячи рублей, выплатить неустойку, компенсацию морального вреда, штраф в общей сумме 170,6 тысячи рублей. Покупатель в свою очередь обязан оплатить товар после его получения.