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450
42 минуты назад
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Все еще заморозки: в Липецкой области ночью до -3

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области высокого атмосферного давления, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 7-8 градусов тепла, что на 7-9 градусов ниже нормы.

12 и 13 мая ночью и утром на территории Липецкой области ожидается опасное агрометеорологическое явление – заморозки до -3 градусов.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 мая в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 0 до +2 градусов, местами заморозки до -3 градусов, днем – от +8 до +13 градусов.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью – около 0 градусов, на почве заморозки до -3 градусов, днем – от +10 до +12 градусов.

День 13 мая стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2017 году – 3 градуса мороза.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Житель
13 минут назад
Жрать что будем ? Химозу из магаза ?
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ЛЕПОТА
31 минуту назад
Прекрасная погода,все не нарадуюсь!хто придумал лето и жару?!
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