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1635
сегодня, 15:35
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Лежащему возле машины мужчине помогли спасатели

Мужчина потерял сознание и ударился головой об асфальт.

В селе Афанасьево Измалковского района спасатели пришли на помощь 59-летнему водителю, которому стало плохо в пути. Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, cотрудники Межрайонной поисково-спасательной службы №3 заметили на обочине лежащего возле машины мужчину. Пострадавший им сообщил, что у него резко закололо сердце и он, потеряв сознание, ударился головой об асфальт.

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Спасатели вызвали медиков, укутали мужчину одеялом и оказали доврачебную помощь. Вскоре пострадавшего госпитализировали в районную больницу.
УГПСС
спасатели
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Комментарии (2)

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Райкин
32 минуты назад
Потерял сознание,но помнит что ударился об асфальт.
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МАЛИНА ШИП
33 минуты назад
Большое спасибо неравнодушным Людям с большой буквы за спасённую жизнь!
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