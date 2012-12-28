Лежащему возле машины мужчине помогли спасатели

Мужчина потерял сознание и ударился головой об асфальт.

В селе Афанасьево Измалковского района спасатели пришли на помощь 59-летнему водителю, которому стало плохо в пути. Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, cотрудники Межрайонной поисково-спасательной службы №3 заметили на обочине лежащего возле машины мужчину. Пострадавший им сообщил, что у него резко закололо сердце и он, потеряв сознание, ударился головой об асфальт.Спасатели вызвали медиков, укутали мужчину одеялом и оказали доврачебную помощь. Вскоре пострадавшего госпитализировали в районную больницу.