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Происшествия
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сегодня, 15:35
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Лежащему возле машины мужчине помогли спасатели
Мужчина потерял сознание и ударился головой об асфальт.
Спасатели вызвали медиков, укутали мужчину одеялом и оказали доврачебную помощь. Вскоре пострадавшего госпитализировали в районную больницу.
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