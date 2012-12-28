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66-летний дом на улице Гагарина признан аварийным, но угрозы его обрушения нет
Общество
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Общество
85
12 минут назад
1

66-летний дом на улице Гагарина признан аварийным, но угрозы его обрушения нет

Жильцам дома предложили до возможного переселения снять комнаты в маневренном фонде городской администрации.

Председатель департамента ЖКХ мэрии Сергей Ходяков проинформировал комиссию по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета о полном исполнении муниципальной программы переселения из ветхого жилья тех липчан, дома которых были признаны аварийными по состоянию на 1 января 2017 года.

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— Новой федеральной программы переселения жителей домов, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2022 года, пока нет. Мы ее ждем, — сказал Сергей Ходяков.

Также Сергей Ходяков рассказал депутатам о перспективах расселения аварийного дома №151/153 по улице Гагарина, о котором в горсовете говорят ежегодно.

Председатель департамента сообщил, что еще 19 сентября 2022 года после жалоб жильцов дома специализированная организация «Стройтехэксперт» провела экспертизу несущих и ограждающих конструкций здания, установив, что они находятся в аварийном состоянии. Однако те же эксперты заявили, что угрозы обрушения нет.

— От УК «Перспектива» нам информации об ухудшении состояния дома не поступало. Проживать в нем можно до его полного расселения. Администрация Липецка готова предоставить для временного проживания граждан жилых помещения маневренного фонда, — резюмировал Сергей Ходяков.

Так как председатель департамента сказал о возможности включения дома на Гагарина в программу комплексного развития территории, когда новое жилье жителям ветхого предоставляет застройщик, первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев поинтересовался тем, сколько старых домов могут быть на участке, предназначенном инвестору для комплексного развития? Из ответа вице-мэр Светланы Сурмий следовало, что даже два (на этой неделе Telegram-канал мэрии сообщил, например, о формировании под КРТ территории на улице Валентина Скороходова площадью 6490 кв.м, на которой расположены два индивидуальных и один многоквартирный дом).

Напомним, что в здании 1958 года постройки на улице Гагарина изначально размещалась поликлиника. Жилым здание стало при Горбачеве. Тогда дому и присвоили номер 151/153. В муниципальную программу переселения из ветхого и аварийного жилья дом не попал, поэтому на основании решения, принятого собственниками жилых помещений на общем собрании, его капитально отремонтировали в 2018 году. В доме заменили крышу, системы электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, но уже через год его все же признали аварийным.

В прошлом году вице-мэр Липецка Ирина Вербецкая сообщила горсовету, что у мэрии есть своя собственная программа расселения и сноса ветхого и аварийного жилья на 2023-2041 годы. И в ней расселение дома № 151/153 запланировано на 2035-2036 годы. Но собственных средств на эту программу у муниципалитета нет. Поэтому все надежды — на федеральный центр или же на новый механизм КРТ.
аварийное жилье
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Комментарии (1)

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Сначала новые
мысли в слух
2 минуты назад
Что халявный квартир захотели а вот фигушки вам живите в этой хебаре лет сто ещё
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