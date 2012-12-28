Микроавтобус врезался в столб

Водителя и двух пассажиров доставали из салона спасатели.

В Измалковском районе спасатели достали троих человек из врезавшегося в столб микроавтобуса «Фольксваген Транспортёр» под управлением 54-летнего водителя.По данным пресс-службы УГПСС Липецкой области, авария произошла утром 14 апреля в селе Чернава Измалковского района на 169-м километре дороги «Р-119».«Прибыв на место происшествия, спасатели отключили аккумуляторную батарею во избежание возгорания, помогли выбраться из салона водителю и двум пассажирам — мужчинам 56-ти и 64-х лет. Пострадавших передали сотрудникам скорой помощи», — отмечают в пресс-службе УГПСС.