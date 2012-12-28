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Спорт
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сегодня, 15:18
Знаменитый «Петрович» подготовил очередного призера первенства России по борьбе
Павел Лутовинов не подвёл наставника наших паралимпийцев.
Очередным его успешным учеником стал Павел Лутовинов, завоевавший «бронзовую» медаль в первенстве России в Орле среди юниоров 18-20 лет в категории до 82 кг.
Лутовинов 2005 г.р. был на год моложе многих своих соперников, но демонстрировал весьма зрелую борьбу. В своей подгруппе он поочерёдно расправился с братьями-близнецами из Москвы Мартином и Даниилом Александровыми, что позволило выйти сразу в полуфинал.
На этой стадии Александров встретился с представлявшим Курск Магомедом Насибовым и уступил ему с небольшим отставанием.
В схватке на «бронзу» липчанину вновь выпало бороться с Мартином Александровым, двигавшемся по так называемой утешительной сетке. Как рассказал GOROD48 Сергей Нацвин, поединок вышел крайне упорным, соперники шли вровень, но в концовке Александрову удалось провести приём и положить москвича на лопатки.
Победителем первенства России стал Александр Коваленко из Москвы, который в финале разобрался с Насибовым. Кстати, чемпион является сыном известного борца и «бронзового» призёра чемпионата мира-2006, «бронзового» (2005) и «серебряного» призёра (2006) чемпионата Европы Сергея Коваленко.
Липецкий первенства страны призёр учится в одном из колледжей города, греко-римской борьбой занимается 7 лет.
Тренер Областной адаптивной спортивной школы паралимпийского резерва Сергей Нацвин затруднился ответить, какой по счёту его ученик поднялся на пьедестал почёта первенств страны среди инвалидов по слуху. За 20 с лишним лет таких набралось уже несколько десятков.
Остаётся добавить, что в Орле боролись представители 19 регионов России.
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