Знаменитый «Петрович» подготовил очередного призера первенства России по борьбе

Павел Лутовинов не подвёл наставника наших паралимпийцев.

Не прекращает свою работу конвейер по добыче медалей известного липецкого тренера Сергея Нацвина, который много лет выполняет благородную миссию – учит греко-римской борьбе ребят с нарушением слуха.Очередным его успешным учеником стал Павел Лутовинов, завоевавший «бронзовую» медаль в первенстве России в Орле среди юниоров 18-20 лет в категории до 82 кг.Лутовинов 2005 г.р. был на год моложе многих своих соперников, но демонстрировал весьма зрелую борьбу. В своей подгруппе он поочерёдно расправился с братьями-близнецами из Москвы Мартином и Даниилом Александровыми, что позволило выйти сразу в полуфинал.На этой стадии Александров встретился с представлявшим Курск Магомедом Насибовым и уступил ему с небольшим отставанием.В схватке на «бронзу» липчанину вновь выпало бороться с Мартином Александровым, двигавшемся по так называемой утешительной сетке. Как рассказал GOROD48 Сергей Нацвин, поединок вышел крайне упорным, соперники шли вровень, но в концовке Александрову удалось провести приём и положить москвича на лопатки.Победителем первенства России стал Александр Коваленко из Москвы, который в финале разобрался с Насибовым. Кстати, чемпион является сыном известного борца и «бронзового» призёра чемпионата мира-2006, «бронзового» (2005) и «серебряного» призёра (2006) чемпионата Европы Сергея Коваленко.Липецкий первенства страны призёр учится в одном из колледжей города, греко-римской борьбой занимается 7 лет.Тренер Областной адаптивной спортивной школы паралимпийского резерва Сергей Нацвин затруднился ответить, какой по счёту его ученик поднялся на пьедестал почёта первенств страны среди инвалидов по слуху. За 20 с лишним лет таких набралось уже несколько десятков.Остаётся добавить, что в Орле боролись представители 19 регионов России.