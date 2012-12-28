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Происшествия
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42 минуты назад
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Собравший дикорастущую коноплю 44-летний усманец отправился на три года в колонию
У него в сарае нашли 118,6 грамма марихуаны и 4,08 грамма смеси с производным метилэфедрона.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, на дикорастущую коноплю мужчина наткнулся в сентябре 2024 года у пруда посёлка Учхоз Усманского района. Мужчина сорвал ее и принес домой. Но 13 января 2025 года к нему в гости нагрянули полицейские и нашли 118,6 грамма марихуаны — её мужчина хранил в сарае. Там же обнаружили и пакетик с порошкообразным веществом. Экспертиза установила — внутри были 4,08 грамма смеси, содержащей наркотическое средство синтетического происхождения — производное метилэфедрона.
В результате мужчина осужден по части второй статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».
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