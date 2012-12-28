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Происшествия
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Врача-эндоскописта оштрафовали за нанесённые несовершеннолетнему пациенту побои
Точку в конфликте 15-летнего мальчика и врача областной детской больницы поставил суд.
Об этой истории GOROD48 уже рассказывал в начале декабря прошлого года, когда в редакцию обратилась бабушка — она же официальный опекун ребёнка. 15-летний подросток, который лежал в больнице в отделении хирургии с подозрением на аппендицит (потом у него предположили панкреатит), обвинил врача-эндоскописта в побоях, нанесённых в кабинете ФГДС.
По словам мальчика, он не хотел проходить неприятную процедуру – глотать «лампочку», и чтобы утихомирить пациента, эндоскопист применил силу.
При опросе в полиции подросток пояснил, что 27 ноября его госпитализировали в отделение хирургии с подозрением на аппендицит. 28 ноября по результатам УЗИ диагноз не подтвердился, и был поставлен предварительный диагноз «Панкреатит». На утро 29 ноября было назначено проведение ФГДС. В кабинете врача мальчик увидел оборудование для процедуры и отказался от обследования, ссылаясь на сильный рвотный рефлекс. В это время в кабинете находились две женщины-медработника и врач. По словам мальчика, отказавшись от обследования, он пошел на выход, однако врач, обозвав его «щенком», закрыл дверь, схватил за правое ухо, и резко дернул его вниз, причинив сильную боль. От возникшей боли мальчик по инерции наклонился, пытался освободиться. Врач зажал его шею между своих ног и начал сдавливать ее. Мальчик вырвался и встал, в это время врач толкнул его двумя руками в грудь и подросток, потеряв равновесие, упал спиной на кафельный пол и ударился затылком о плитку. В этот момент врач якобы сел на него, продолжал оскорблять, взял подростка за футболку, поднял на ноги, открыл дверь и вытолкнул в коридор со словами: «Пошел вон, щенок». Подросток пояснил в полиции, что матом он сам не ругался, никого из присутствующих не оскорблял. Руками, ногами врач ни по каким частям его тела не бил.
В областной детской больнице в свою очередь уверяли, что мальчик ругался матом и его просто выпроводили из кабинета. Никакую силу не применяли. Полицейские опросили и двух женщин-медработников: они пояснили, что мальчик вел себя агрессивно, размахивал руками, в разговоре употреблял ненормативную лексику, отказался от процедуры ФГДС. Услышав шум, в кабинет вошел врач, который встал между подростком и женщинами и попросил его выйти из кабинета. Каких-либо телесных повреждений подростку никто не причинял, ни за какие части тела не хватал, не оскорблял. Видеонаблюдение в кабинете проведения ФГДС отсутствует.
Но несмотря на такие заявления, 64-летняя бабушка настаивала на правоте подростка и сразу после случившегося обратилась в отдел полиции №4 УМВД России по городу Липецку, в прокуратуру, в управление здравоохранения области, в администрацию больницы и к Уполномоченному по правам ребёнка в Липецкой области Юрию Тарану.
Слова подростка подтверждало заключение медицинской экспертизы о травмах лёгкой степени тяжести: мальчику диагностировали ушиб головы и ушной раковины.
В заключении судмедэкспертизы говорилось следующее: «на передней и задней поверхности правой ушной раковины в верхней трети в 0,5 см сзади и в 2,5 см вверх от проекции правого наружного слухового прохода — кровоподтёк неправильно-овальной формы, размером 2×1,2 см, сине-фиолетового цвета, однородный, насыщенный, с относительно четкими границами. В затылочной области слева, в 2 см влево от условной средней линии и непосредственно на уровне проекции затылочного бугра, сходный по своим морфологическим свойствам с вышеописанным кровоподтек, размером 1,1×1см. Других видимых телесных повреждений на момент проведения осмотра не обнаружено».
Кроме того, обвинивший врача в побоях мальчик по своей воле прошёл исследование на полиграфе.
В результате суд встал на сторону подростка — вчера врача оштрафовали.
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