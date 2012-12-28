Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В квартире на улице Стаханова нашли труп 23-летней девушки
Происшествия
«Квадра» начинает в Липецке гидравлические испытания
Общество
В пруду у «Елецкого» заметили черепаху
Общество
Дело о двойном убийстве в автомастерской на Ферросплавной рассмотрит суд
Происшествия
54-летний мужчина покончил с собой в сарае
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смерть за рулем в 75 лет, операция на мозге и черепахи в пруду
Общество
Переносить в Липецке запуск садоводческих маршрутов из-за резкого потепления не будут
Общество
Липецкие нейрохирурги удалили пациенту 17 сантиметровую опухоль мозга
Общество
Почти на трех десятках улиц отключат электричество
Общество
Три человека, в том числе двухлетний ребёнок, серьёзно пострадали при пожаре в Добринском районе
Происшествия
Читать все
Сграффито на грязинском коллеже засияет по вечерам
Общество
Большая черепаха гуляет по «Елецкому»
Общество
Сегодня в Липецке: за науку экономить нужно заплатить, всё о конфликтах на работе
Общество
В «Пятёрочке» на улице 15-й микрорайон горел мясной отдел
Происшествия
Врача-эндоскописта оштрафовали за нанесённые несовершеннолетнему пациенту побои
Происшествия
В Чаплыгине у семейной пары изъяли 6 тысяч пачек немаркированных сигарет
Происшествия
На грязинской трассе столкнулись «Калина» и «семерка»: пострадали оба водителя
Происшествия
Как будет взыматься плата за отопление в апреле
Общество
В Липецкой области пятые сутки ищут пропавшего в лесу пенсионера
Происшествия
В подвале на улице Юношеской нашли труп
Происшествия
Читать все
Происшествия
762
53 минуты назад
6

Врача-эндоскописта оштрафовали за нанесённые несовершеннолетнему пациенту побои

Точку в конфликте 15-летнего мальчика и врача областной детской больницы поставил суд.

8 апреля мировой судебный участок №12 Правобережного судебного района Липецка привлёк врача-эндоскописта областной детской больницы к административной ответственности за нанесение побоев 15-летнему пациенту по статье 6.1.1. КоАП РФ «Побои». Как сообщили GOROD48 в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области, врача оштрафовали на 5 000 рублей.

Об этой истории GOROD48 уже рассказывал в начале декабря прошлого года, когда в редакцию обратилась бабушка — она же официальный опекун ребёнка. 15-летний подросток, который лежал в больнице в отделении хирургии с подозрением на аппендицит (потом у него предположили панкреатит), обвинил врача-эндоскописта в побоях, нанесённых в кабинете ФГДС.

По словам мальчика, он не хотел проходить неприятную процедуру – глотать «лампочку», и чтобы утихомирить пациента, эндоскопист применил силу.

При опросе в полиции подросток пояснил, что 27 ноября его госпитализировали в отделение хирургии с подозрением на аппендицит. 28 ноября по результатам УЗИ диагноз не подтвердился, и был поставлен предварительный диагноз «Панкреатит». На утро 29 ноября было назначено проведение ФГДС. В кабинете врача мальчик увидел оборудование для процедуры и отказался от обследования, ссылаясь на сильный рвотный рефлекс. В это время в кабинете находились две женщины-медработника и врач. По словам мальчика, отказавшись от обследования, он пошел на выход, однако врач, обозвав его «щенком», закрыл дверь, схватил за правое ухо, и резко дернул его вниз, причинив сильную боль. От возникшей боли мальчик по инерции наклонился, пытался освободиться. Врач зажал его шею между своих ног и начал сдавливать ее. Мальчик вырвался и встал, в это время врач толкнул его двумя руками в грудь и подросток, потеряв равновесие, упал спиной на кафельный пол и ударился затылком о плитку. В этот момент врач якобы сел на него, продолжал оскорблять, взял подростка за футболку, поднял на ноги, открыл дверь и вытолкнул в коридор со словами: «Пошел вон, щенок». Подросток пояснил в полиции, что матом он сам не ругался, никого из присутствующих не оскорблял. Руками, ногами врач ни по каким частям его тела не бил.

В областной детской больнице в свою очередь уверяли, что мальчик ругался матом и его просто выпроводили из кабинета. Никакую силу не применяли. Полицейские опросили и двух женщин-медработников: они пояснили, что мальчик вел себя агрессивно, размахивал руками, в разговоре употреблял ненормативную лексику, отказался от процедуры ФГДС. Услышав шум, в кабинет вошел врач, который встал между подростком и женщинами и попросил его выйти из кабинета. Каких-либо телесных повреждений подростку никто не причинял, ни за какие части тела не хватал, не оскорблял. Видеонаблюдение в кабинете проведения ФГДС отсутствует.

Но несмотря на такие заявления, 64-летняя бабушка настаивала на правоте подростка и сразу после случившегося обратилась в отдел полиции №4 УМВД России по городу Липецку, в прокуратуру, в управление здравоохранения области, в администрацию больницы и к Уполномоченному по правам ребёнка в Липецкой области Юрию Тарану.

Слова подростка подтверждало заключение медицинской экспертизы о травмах лёгкой степени тяжести: мальчику диагностировали ушиб головы и ушной раковины.

В заключении судмедэкспертизы говорилось следующее: «на передней и задней поверхности правой ушной раковины в верхней трети в 0,5 см сзади и в 2,5 см вверх от проекции правого наружного слухового прохода — кровоподтёк неправильно-овальной формы, размером 2×1,2 см, сине-фиолетового цвета, однородный, насыщенный, с относительно четкими границами. В затылочной области слева, в 2 см влево от условной средней линии и непосредственно на уровне проекции затылочного бугра, сходный по своим морфологическим свойствам с вышеописанным кровоподтек, размером 1,1×1см. Других видимых телесных повреждений на момент проведения осмотра не обнаружено».

Кроме того, обвинивший врача в побоях мальчик по своей воле прошёл исследование на полиграфе.

В результате суд встал на сторону подростка — вчера врача оштрафовали.
конфликт
побои
0
0
3
1
2

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гостья
2 минуты назад
Пациенты тоже разные бывают, увы. Я вот не верю, что врач бросился с кулаками на мальчика за отказ проходить гастроскопию. Возможно, все было наоборот.
Ответить
Ульяна
20 минут назад
У каждого своя правда
Ответить
знающий
23 минуты назад
справедливость восторжествовала, долой панибратсво и бюрократию в липецком селеньи. врача долой!
Ответить
знающий
23 минуты назад
справедливость восторжествовала, долой панибратсво и бюрократию в липецком селеньи. врача долой!
Ответить
Человечность
29 минут назад
Никто не имеет права применять силу. Кроме законных случаев. Случай не законный. Не захотел делать обследование-его право! А то творится беспредел какой-то.
Ответить
Липчанин
45 минут назад
За ухо хама оттаскал, где побои то?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru