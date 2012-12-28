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Общество
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32 минуты назад
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Причиной перебоев с холодной водой для потребителей 4 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
Машины с водой для питья будут находиться по адресам: улица 8 Марта, 20/3, улица Луговая, 3, улица Ворошилова, 1, площадь Петра Великого, 7. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
4 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будет проводить электросетевая компания.
Из-за монтажа приборов учета с 08:00 до 18:00 отключат электричество на улице Фабричной, а с 09:00 до 17:00 – на улицах Крупской, Невского, Парковой, Дорожной, Заречной, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, Нектарной, Калинина, Неделина, Радиаторной, в Радиаторном переулке, садоводчестве «Дачный-3».
С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат улицы Гвардейскую, Бехтерева, Декабристов, Лебедянское шоссе, проезды Товарный и Трубный.
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