На полутора десятках улиц отключат холодную воду

Причиной перебоев с холодной водой для потребителей 4 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 2, 4, 7, 9 по улице Нижней Логовой, №№ 11, 11/2, 13, 13/2, 15, 17, 19 по улице М. Горького, №№ 13, 20/2, 20/3, 20/4, 22/3, 22/4, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 26/3, 26/4 по улице 8 Марта, № 3 по улице Логовой, № 1 по улице Ворошилова, № 4 по улице Фрунзе, №№ 2, 4, 5, 9а, 30, 30а по улице Первомайской, №№ 2, 3, 5, вл. 9, 25, 27, 30, 31, 31 стр.1, 31/2 по улице Карла Маркса, №№ 9, 10 на площади Революции, № 3 на площади Петра Великого, а также жители частного сектора улиц Верхней, Логовой, Каменный лог, Большие ключи, Подовражной.Машины с водой для питья будут находиться по адресам: улица 8 Марта, 20/3, улица Луговая, 3, улица Ворошилова, 1, площадь Петра Великого, 7. После окончания работ возможно повышение мутности воды.4 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будет проводить электросетевая компания.Из-за монтажа приборов учета с 08:00 до 18:00 отключат электричество на улице Фабричной, а с 09:00 до 17:00 – на улицах Крупской, Невского, Парковой, Дорожной, Заречной, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, Нектарной, Калинина, Неделина, Радиаторной, в Радиаторном переулке, садоводчестве «Дачный-3».С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат улицы Гвардейскую, Бехтерева, Декабристов, Лебедянское шоссе, проезды Товарный и Трубный.