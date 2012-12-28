Женщина и ее 18-летняя пассажирка пострадали в столкновении бетономешалки и легкового автомобиля
Происшествия
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сегодня, 09:52
64-летний мужчина пострадал при возгорании автомобиля на кладбище
«ВАЗ 2107» выгорел полностью.
В Хлевном вчера горел мусор на полигоне ТБО на площади 80 квадратных метров.
А на улице Дачной в селе Старый копыл Лебедянского района загорелась деревянная надворная постройка. Огнём были уничтожены сгораемые конструкции надворной постройки по всей площади.
За сутки 19 раз горела сухая трава на общей площади 1,541 гектара. Также зарегистрировано 5 очагов возгорания мусора общей площадью 380 квадратных метров.
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