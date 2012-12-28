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64-летний мужчина пострадал при возгорании автомобиля на кладбище
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сегодня, 09:52

64-летний мужчина пострадал при возгорании автомобиля на кладбище

«ВАЗ 2107» выгорел полностью.

1 апреля в 14:24 в Липецке в районе 15-го сектора нового Косыревского кладбища загорелся автомобиль «ВАЗ 2107». При пожаре пострадал 64-летний мужчина. Огнём были уничтожены все сгораемые узлы и агрегаты автомобиля.

В Хлевном вчера горел мусор на полигоне ТБО на площади 80 квадратных метров.

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А на улице Дачной в селе Старый копыл Лебедянского района загорелась деревянная надворная постройка. Огнём были уничтожены сгораемые конструкции надворной постройки по всей площади.

За сутки 19 раз горела сухая трава на общей площади 1,541 гектара. Также зарегистрировано 5 очагов возгорания мусора общей площадью 380 квадратных метров.   

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