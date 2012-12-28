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195
42 минуты назад
2

В Липецке установлен новый температурный рекорд

Новый максимум превысил предыдущий рекорд тепла в Липецке для 31 марта на 2,5 градуса.

Сегодня, 31 марта в Липецке был обновлен температурный рекорд. Как рассказали GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня воздух в областном центре прогрелся до отметки +20,4 градуса. Новое достижение побило предыдущий рекорд сразу на 2,5 градуса – в 2019 году было зафиксировано 17,9 градуса.

Температурный рекорд
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Комментарии (2)

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Денис Пекалин
3 минуты назад
У нас в Борино уже летучие мыши летают видимо отогрелись и вылезли. Комаров и мух еще нет а летают.
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Степан
9 минут назад
Безумно рад рекорду тепла.
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