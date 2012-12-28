В Липецке установлен новый температурный рекорд

Новый максимум превысил предыдущий рекорд тепла в Липецке для 31 марта на 2,5 градуса.

Сегодня, 31 марта в Липецке был обновлен температурный рекорд. Как рассказали GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня воздух в областном центре прогрелся до отметки +20,4 градуса. Новое достижение побило предыдущий рекорд сразу на 2,5 градуса – в 2019 году было зафиксировано 17,9 градуса.