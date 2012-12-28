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22 минуты назад

34-летнюю липчанку обвиняют в нападении на инспектора отдела безопасности штрафного изолятора

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Усманский районный суд рассматривает уголовное дело в отношении 34-летней липчанки, которую обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудника места лишения свободы в связи осуществлением им служебной деятельности. Инцидент случился в исправительной колонии №7 в селе Новоуглянка Усманского района.

«По версии следствия, подсудимая была направлена в штрафной изолятор за нарушение установленного порядка. Находясь в коридоре изолятора, она нанесла удар в висок инспектору отдела безопасности и причинила ему боль», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Действия женщины квалифицированы следствием по части 2 статьи 321 УК РФ. Санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы.
УФСИН
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