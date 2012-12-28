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Происшествия
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23 минуты назад
Лихач гнал на автомобиле без страховки
Сотрудники Госавтоинспекции установили водителя, промчавшегося по улице 50 лет НЛМК с нарушением правил.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, при изучении записи установлено, что водитель автомобиля «Шкода» нарушил правила дорожного движения.
«Сотрудники ДПС в кратчайшие сроки установили нарушителя. Им оказался 30-летний липчанин. Госавтоинспекторами водитель привлечен к административной ответственности по ч.4 ст. 12.15 (выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения), ч. 1 ст. 12.37 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств) КоАП РФ с наложением административного штрафа», — дополнили в полиции.
Напомним, что водитель «Шкоды» объехал через две сплошные полосы стоявшие на перекрестке автомобили, ожидающие сигнал светофора.
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