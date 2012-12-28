За кражу телефона из кармана липчанина воронежец получил 1 год 8 месяцев лишения свободы

Телефон оценили в 5675 рублей.

Правобережный районный суд Липецка приговорил неоднократно судимого уроженца Воронежа к 1 году 8 месяцам лишения свободы за кражу телефона в Липецке.По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецка, 24 октября 2022 года около 14:00 на площади Заводской в Липецке подсудимый похитил из заднего правого кармана брюк потерпевшего сотовый телефон «Tecno KG5n Spark 8С» за 5675 рублей, после чего с места преступления скрылся.В суде мужчина вину признал, от дачи показаний отказался.