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Происшествия
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47 минут назад
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За кражу телефона из кармана липчанина воронежец получил 1 год 8 месяцев лишения свободы
Телефон оценили в 5675 рублей.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецка, 24 октября 2022 года около 14:00 на площади Заводской в Липецке подсудимый похитил из заднего правого кармана брюк потерпевшего сотовый телефон «Tecno KG5n Spark 8С» за 5675 рублей, после чего с места преступления скрылся.
В суде мужчина вину признал, от дачи показаний отказался.
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