Сегодня в Липецке: приглашение оскароносного режиссёра и сколько стоит простое липецкое счастье?
Здоровье
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38 минут назад
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 20%
За неделю зарегистрировано более пяти тысяч случаев ОРВИ, 175 случаев коронавируса, 22 случая гриппа.
Количество случаев заболеваний гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилось на 20% и оказалось на 44% ниже эпидпорога.
Сейчас в Липецкой области циркулируют вирус гриппа А(H3N2) и другие респираторные вирусы: вирусы парагриппа, риновирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, бокавирусы.
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