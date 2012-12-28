Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 20%

За неделю зарегистрировано более пяти тысяч случаев ОРВИ, 175 случаев коронавируса, 22 случая гриппа.

На минувшей неделе — с 4 по 10 марта — в Липецкой области зарегистрировано более пяти тысяч случаев ОРВИ, 175 случаев коронавируса, 22 случая гриппа.Количество случаев заболеваний гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилось на 20% и оказалось на 44% ниже эпидпорога.Сейчас в Липецкой области циркулируют вирус гриппа А(H3N2) и другие респираторные вирусы: вирусы парагриппа, риновирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, бокавирусы.