Происшествия
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49 минут назад
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Жесткая авария на тамбовке: грузовик снес две легковушки, пострадала семья
Авария произошла в Липецком районе. Госпитализированы муж с женой и их дети.
— По предварительным данным, водитель грузовика создал аварийную ситуацию при обгоне, в результате чего легковой автомобиль «ВАЗ-2104» опрокинулся в кювет. Затем грузовик по касательной столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 33-летнего водителя, — сообщили обстоятельства аварии в областном управлении МВД.
С места аварии госпитализированы водитель «Лады Гранты» его жена и дети 12 и 6 лет.
— Движение на участке трассы не затруднено. Организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, — добавили в полиции.
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