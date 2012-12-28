Жесткая авария на тамбовке: грузовик снес две легковушки, пострадала семья

Авария произошла в Липецком районе. Госпитализированы муж с женой и их дети.



9 марта в 13:30 на 278 километре трассы «Орел-Тамбов» произошло ДТП с участием грузовика «Ситрак», легковых автомобилей «ВАЗ-2104» и «Лада Гранта».— По предварительным данным, водитель грузовика создал аварийную ситуацию при обгоне, в результате чего легковой автомобиль «ВАЗ-2104» опрокинулся в кювет. Затем грузовик по касательной столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 33-летнего водителя, — сообщили обстоятельства аварии в областном управлении МВД.С места аварии госпитализированы водитель «Лады Гранты» его жена и дети 12 и 6 лет.— Движение на участке трассы не затруднено. Организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, — добавили в полиции.