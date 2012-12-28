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сегодня, 16:05
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«Металлургу» разрешили играть в Липецке

Комиссия РФС дала добро «Металлургу» на проведение домашних матчей в Липецке на Центральном стадионе. Принять соперников в родных стенах «сталевары» смогут уже 18 марта в игре 3-го тура со столичной «Родиной-2».

Проверяющие побывали в Липецке на этой неделе. Они оценили дальнейший прогресс в подготовке стадиона. Так, на поле ещё сильнее подросла трава, а самая большая Восточная и Северная трибуны почти полностью очищены от снега и льда. Оставшегося времени вполне хватит, чтобы завершить уборку всего стадиона.

Напомним, что в 1-м туре «Металлург» был вынужден принимать «Муром» в подмосковном Домодедове, встреча завершилась вничью – 0:0.

Правда, многим решение о переносе матча показалось странным. Ведь уже в феврале (!) на «Металлурге» умудрились вырастить неплохой газон – такого не было никогда в истории. Даже в Премьер-Лиге далеко не все стадионы могут похвастаться газоном такого качества в начале весны.

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Такого зелёного газона в начале марта в Липецкой области не было никогда и нигде, не только на футбольных полях

Возможно, проверяющие решили перестраховаться, ведь ещё свежи в памяти события двухлетней давности – в марте 2021 года матч с «Торпедо» пришлось отменять из-за того, что тогдашние руководители футбольного клуба решили, что много времени на подготовку стадиона им не нужно. В итоге даже за расчистку трибун взялись… в ночь перед игрой и предсказуемо не успели. Тогда «Металлург» был наказан проведением следующего матча на нейтральном поле и был вынужден выплатить торпедовцам компенсацию.

Нынешний подход отличается кардинально. Как рассказал GOROD48 директор стадиона Александр Домнышев, подогрев футбольного поля включили ещё 30 января, полностью от снега оно было очищено к 8 февраля. Далее – прочёсывание, внесение удобрений, укрывание травы специальной пленкой и т.д.

Домнышев отметил, что в подготовке стадиона принимала участие чуть ли не вся спортивная общественность Липецка.

- Вопрос находился на постоянном контроле у вице-губернатора Александра Рябченко и начальника областного управления по физкультуре и спорту Михаила Маринина, - рассказал директор, - Они держали руку на пульсе, интересовались, чем могут помочь. Руководитель городского департамента по физической культуре и спорту Ксения Казакова близко к сердцу приняла наши проблемы. Она кинула клич среди спортсменов, за что ей отдельная благодарность. По её зову откликнулись десятки, если не сотни людей – работники городского департамента, подведомственных учреждений, сотрудники и воспитанники городских и областных спортивных школ. Люди приходили после основной работы, брали в руки лопаты, ломы, грабли и помогали. Футболисты дубля «Металлурга» временно поменяли спортивный инвентарь на рабочий. Ведь только снега и льда со стадиона было вывезено около 500 кубометров! Это несколько десятков грузовых рейсов! Отдельное спасибо и департаменту дорожного хозяйства и благоустройства Липецка во главе с его руководителем Павлом Звонаревым. Можно сказать, навалились всем миром!

10 марта «Металлург» во 2-м туре будет гостить у одного из главных фаворитов – «Челябинска». А затем – долгожданная игра в родном городе.

Футбол
стадион «Металлург»
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Комментарии (2)

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Фигурист :
43 минуты назад
Чтобы до 18 марта снег выпал метра 2 ! И на стадионе стало как у нас во дворах .
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Валера
53 минуты назад
Молодцы!
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