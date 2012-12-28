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55 минут назад
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Трюк в стиле Ван Бастена не прошёл – «Металлург» сыграл «по нулям»

«Домашний матч» липчане были вынуждены провести в Подмосковье.

В стартовой игре подгруппы «Золото» второй лиги «Металлург» разошёлся миром с «Муромом» - 0:0.

Домодедово

Игра проходила на стадионе «Авангард» в подмосковном Домодедове – по сути, на нейтральном поле. Хотя «Металлург» считался формально хозяином.

Всё дело в том, что комиссия ФНЛ приняла странное решение о запрете на проведение матча в Липецке, хотя работники стадиона «Металлург» во главе с директором Александром Домнышевым сумели сделать почти невероятное – вырастить в наших широтах 50 процентов газона. В феврале! По телетрансляциям мы видели, на каких полях подчас играли в 1-м туре клубы Премьер-Лиги. Липецкий стадион по сравнению с ними – космос.

История

Это был самый ранний «домашний» матч «Металлурга» в истории, он состоялся 3 марта.

Предыдущий рекорд был установлен в 2005 году, когда липчане 5 марта принимали в Кубке России столичное «Торпедо», тогда выступавшее в элитном дивизионе. И никаких разговоров о не допуске стадиона не было и в помине! За 4 дня до этого торпедовцы обыграли «Металлург» в «Лужниках» - 3:0, а ответная встреча в Липецке в присутствии 6 тысяч зрителей принесла ничью – 1:1, мяч у липчан забил Роман Войдель, который спустя 19 лет (!) по-прежнему в строю и в свои 38 лет вывел липчан в Домодедово с капитанской повязкой.

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Роман Войдель

5 марта «Металлург» должен был играть и в 2021 году – уже в первой лиге с тем же «Торпедо», но тогдашнее печально известное руководство клуба во главе с выходцем из гребли прославилось на всю страну тем, что не сумело обеспечить проведение домашнего матча. Игра не состоялась, бала перенесена на май, а «Металлург» выплатил торпедовцам компенсацию за «холостой» выезд – более миллиона рублей. Возможно, принимая решение в этом году, комиссия не учла, что ситуация в липецком футболе изменилась, командой вновь руководят футбольные люди, и попросту решила перестраховаться?

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«Ножницы» Григороева, «выстрел» Арустамяна

Сам матч с «Муромом» подошёл под классическое определение – «весенний футбол», когда много борьбы и совсем мало моментов.

Липчане чётко сработали в обороне и не дали ни единого шанса лучшему бомбардиру осеннего турнира в «Золоте» (9 голов) Илье Азявину. Насторожило лишь слишком большое количество штрафных вблизи наших ворот, но все они были нейтрализованы.

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Самого грозного бомбардира второй лиги Азявина наши "зачехлили"

Реальных угроз воротам «Металлург» создал два. В середине первого тайма вышедший на острие нашей атаки Максим Григорьев пробил в падении через себя «ножницами». Вратарь Николай Присяженко с видимым трудом достал мяч в нижнем углу.

А на 53-й минуте мог отличиться уже «мотор» нашей атаки Артур Арустамян, который подобрал мяч после отскока, обыграл защитника и по высокой дуге смачно пробил издали. Мяч летел под перекладину, но двухметровый Присяженко в броске всё-таки изловчился достать его кончиками пальцев и перевёл на угловой.

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Артур Арустамян

Можно отметить и забег Григорьева после паса вразрез Арустамяна. Форвард мог убежать один на один с голкипером, но неудачно обработал мяч.

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Убежать один на один Григорьеву не дали

Удачно вошёл в игру прибережённый в запасе, словно козырь в рукаве, лучший бомбардир липчан Денис Сёмин, но и ему не хватило того самого одного-единственного движения…

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Денис Сёмин

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Липецкий сектор на стадионе

Болельщики

После матча футболисты «Металлурга», подойдя к трибуне, поблагодарили своих болельщиков. На матч был направлен автобус с поклонниками «красно-чёрных», к которым уже на стадионе присоединились два-три десятка выходцев из нашего города, которые живут в столице. В итоге набрался громкий сектор примерно из 70 человек.

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Среди наших фанатов были весьма колоритные персонажи

«Муром» тоже поддерживали болельщики, которых посадили на отдельный сектор.

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Тренеры

- Самый главный итог игры - у обеих команд есть свои поклонники, значит и «Металлург», и «Муром» не безразличны людям, готовым ехать за любимой командой в другой город, - сказал после матча гуру тренерского цеха 68-летний Евгений Перевертайло из Мурома, - У Липецка моментов сегодня было побольше, но я считаю, что ничья – хороший и закономерный итог стартовой игры.

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Евгений Перевертайло

- Типичный весенний футбол с обилием единоборств, хотя моментов у нас было чуть больше, - считает главный тренер «Металлурга» Сергей Машнин, - Забей и матч пошел бы совсем по другому – соперник был бы вынужден раскрываться. А так во втором тайме «Муром» сознательно отдал нам инициативу, пытался поймать на быстрых ответных атаках. Поди взломай такую плотную оборону.… Сказалось и нейтральное поле, и то, что оно – искусственное. Мы рассчитывали, что игра пройдёт в Липецке на естественном травяном газоне, на таких же тренировались и на сборах. Пришлось привыкать по ходу, а это тоже важный момент – и отскок мяча другой, и сцепление с полем…

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Сергей Машнин не смог скрыть разочарования

Минус Пахомов

Результат для первой игры, особенно с учётом обстоятельств, можно назвать приемлемом. Расстроила уже 8-я (!) жёлтая карточка основного «опроника» липчан Дмитрия Пахомова. Теперь боец до мозга костей пропустит следующий матч 10 марта в Челябинске.

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Дмитрий Пахомов

А домашнюю встречу «сталевары» проведут теперь 18 марта, причём остаётся открытым вопрос – где именно? В Липецке или опять в Домодедове….

«Металлург» — ФК «Муром» — 0:0

«Металлург»: 16. А.Кобзев. 15. Гречкин. 2. Елеев. 27. И.Коротких. 22. Рыбин (7. Д.Сёмин, 59). 20. Войдель (к). 8. Д.Пахомов. 4. Черняков (9. Жуковский, 86). 77. Арустамян. 10. М.Григорьев (23. Тюменцев, 74). 87. Максимчук (17. Мосиян, 59).

«Муром»: 32. Присяжненко. 47. Габдуллин (11. Д.Сысуев, 68). 88. Чупин. 4. Д.Михайленко. 27. Есин. 19. Запалацкий (к). 23. Агуреев. 9. Надольский. 8. Арт.С.Самсонов (10. М.Левин, 68). 21. Янов. 24. Азявин.

Предупреждения: Д.Пахомов, 30. Арустамян, 90+.

Судьи В.Шамара (Ростов-на-Дону), Ю.Ярушкин (Вологда), Р.Федулеев (Пенза). Инспектор М.Еровенко (Краснодар).

Домодедово. Стадион «Авангард». 183 зрителя.

Голевые моменты: 3 — 2. Удары (в створ): 6 (3) — 5 (0). Угловые: 4 — 0. Фолы: 14 — 14. Офсайды: 2 — 1. Единоборства удачные (%): 49 — 51. Обводки удачные: 10 — 19. Отборы удачные: 18 — 17. Потери: 80 — 73. Владение мячом (%): 59 — 41.

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В конце "Муром" играл уже откровенно на отбой

Футбол
"Металлург"
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Папа коммуниста
16 минут назад
В 2021 не смогли обеспечить проведение домашнего матча, сейчас не смогли обеспечить...Ничего не меняется. Зато как в Европе
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