Общество
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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: отрезанная голова собаки, смертельный праздник и спасенные студенты
Сегодня, 7 марта, жильцы хрущевки обнаружили на лестничной клетке голову собаки, вынесен приговор женщине, которая год назад во время празднования 8 Марта зарезала мужа, и полицейские рассказали о спасении студентов из горящей квартиры.
К приезду полиции, голову из подъезда жильцы вынесли, а записку стражи порядка взяли на экспертизу.
GOROD48 провел небольшое расследование — позвонил по телефонам и обнаружил Владимира, который, по его словам живет в Брянске, а его фирма занимается срочным ремонтом и установкой дверей в разных городах России. В Липецке Владимир также вел дела, у него даже был местный деловой партнер, но отношения с ним испортились. Владимир предположил, что адская инсталляция дело рук его бывшего партнера.
Однако бывший партнер Владимира Павел все отрицает. Он считает, что его хотят подставить. Бизнес у Павла весьма специфический, он занимается вскрытием дверных замков при помощи отмычек, на что нужен спецдопуск и приходится даже сдавать образцы ДНК в центр криминалистики. Поэтому Павлу проблемы с законом точно не нужны.
Собак Павел любит. Прятаться не собирается и в ближайшее время собирается сходить в полицию и озвучить свои предположения по поводу случившегося.
— А собаку-то зачем убивать, очень жаль её. Пусть живодёра судьба накажет так же, — возмутилась Лиза.
— Население города дичает от безнаказанности, — считает Житель.
— Что с людьми сейчас происходит? Не поддается это объяснению. Жуть одна, — испугалась Человечность.
Затянувшееся празднование 8 марта в прошлом году привело к смертоубийству. Семейная пара отмечала праздник аж до 10 марта. Муж вдруг приревновал и ударил жену, а она решила помириться и села ему на колени. Но тут на женщину что-то нашло и она ударила благоверного даже не помнит чем. Оставив истекать его кровью, спокойно вызвала такси и уехала домой. По дороге даже отправила подруге фотографию и аудиосообщение: «Пусть он сдохнет в этой скорой».
Позже выяснилось, что женщина орудовала ножом. Врачи насчитали на ноге мужчины восемь ран.
Свою вину женщина не признала, заявил, что убивать не хотела — только попугать. Однако присяжные решили, что она виновна в причинении смертельных ран своему мужу. Ближайшие 9 лет она проведет в колонии общего режима.
А сегодня суд на время следствия арестовал 35-летнего жителя поселка Новая Жизнь, который 4 марта выстелил из обреза в 31-летнего знакомого. Потерпевший скончался по дороге в больницу, а обвиняемый заявил следствию о самообороне.
Усманские полицейские спасли во время пожара двух 16-летних студентов медколеджа, которые оказались заблокированы в горящем двухэтажном доме.
Пожар случился вечером 1 марта на улице Карла Маркса. Пока спасатели тушили квартиру, несшие неподалеку службу госавтоинстекторы: старший лейтенант полиции Антон Крестьяннинов и младший лейтенант полиции Павел Малахов, услышали крики о помощи.
Полицейские не растерялись, взяли с пожарной машины лестницу и помогли ребятам спуститься на улицу. Так как приятели были без верхней одежды и обуви, автоинспекторы посадили их в патрульную машину и отвезли к родственникам.
— Молодцы, занимаются своим делом, помогают людям. Так держать, — похвалил Шурик.
В первый весенний праздник погода будет, скорее, зимней. По прогнозам синоптиков завтра ожидается от -1 до -3 градусов. А сегодня ночью столбики термометров могут опуститься до -16 градусов.
И обратите внимание, с девяти утра 9 марта до семи вечера 10 марта будет перекрыт выезд с улицы Стаханова на проспект 60-летия СССР (направление от улицы Водопьянова). Там будут укладывать трамвайные пути.
С наступающим Международным женским днем!
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