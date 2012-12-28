Липецкая вечЁрка: отрезанная голова собаки, смертельный праздник и спасенные студенты

Сегодня, 7 марта, жильцы хрущевки обнаружили на лестничной клетке голову собаки, вынесен приговор женщине, которая год назад во время празднования 8 Марта зарезала мужа, и полицейские рассказали о спасении студентов из горящей квартиры.