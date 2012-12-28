Сбившая девятиклассницу женщина-водитель «Ниссана» была пьяна и пыталась скрыться с места ДТП
«Присваивали деньги жильцов, и забывали платить энергетикам»: возбуждены уголовные дела против сотрудников трех УК
Липецкая вечЁрка: сирена в городе, погоня за пьяной, сбившей школьницу, и уголовные дела в УК
«Присваивали деньги жильцов, и забывали платить энергетикам»: возбуждены уголовные дела против сотрудников трех УК
Происшествия
728
сегодня, 09:50
1
Житель Липецка убил знакомого из обреза: следствию он заявил о самообороне
Подозреваемый в убийстве неоднократно судим, он добровольно выдал правоохранителям оружие.
«По данным следствия, вечером 4 марта на улице Майской в поселке Новая Жизнь подозреваемый в ходе конфликта с 31-летним знакомым, который пришел в его дом для выяснения отношений, произвел два выстрела из незаконно хранящегося у него обреза охотничьего ружья.
От огнестрельного ранения грудной клетки потерпевший скончался по дороге в больницу, куда его повезли родственники.
При осмотре места происшествия следователем и криминалистом регионального СК России изъята гильза, а также зафиксированы следы преступления», — говорится в сообщении областного управления следственного комитета.
Известно, что подозреваемый в убийстве и хранении оружия неоднократно судим, в том числе за разбой. Он выдал следствию обрез, вину признал частично и назвал произошедшее в его доме самообороной.
«Подозреваемый подтвердил свои показания в ходе их проверки следователем на месте происшествия. С целью установления объективной истины проводятся следственные и процессуальные действия, допрашиваются свидетели и очевидцы, назначены судебные экспертизы.
По результатам расследования его действиям будет дана окончательная юридическая оценка», — добавили в СК.
Видео пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
0
0
2
1
2
Комментарии (1)