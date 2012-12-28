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Житель Липецка убил знакомого из обреза: следствию он заявил о самообороне

Подозреваемый в убийстве неоднократно судим, он добровольно выдал правоохранителям оружие.

В Липецке на время следствия по делам об убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия арестован 35-летний житель поселка Новая Жизнь. Вечером 4 марта он выстрелил из обреза в 31-летнего знакомого. 

«По данным следствия, вечером 4 марта на улице Майской в поселке Новая Жизнь подозреваемый в ходе конфликта с 31-летним знакомым, который пришел в его дом для выяснения отношений, произвел два выстрела из незаконно хранящегося у него обреза охотничьего ружья.

От огнестрельного ранения грудной клетки потерпевший скончался по дороге в больницу, куда его повезли родственники.

При осмотре места происшествия следователем и криминалистом регионального СК России изъята гильза, а также зафиксированы следы преступления», — говорится в сообщении областного управления следственного комитета.

Известно, что подозреваемый в убийстве и хранении оружия неоднократно судим, в том числе за разбой. Он выдал следствию обрез, вину признал частично и назвал произошедшее в его доме самообороной. 

«Подозреваемый подтвердил свои показания в ходе их проверки следователем на месте происшествия. С целью установления объективной истины проводятся следственные и процессуальные действия, допрашиваются свидетели и очевидцы, назначены судебные экспертизы.

По результатам расследования его действиям будет дана окончательная юридическая оценка», — добавили в СК.

Видео пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
Убийство
обрез
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Иван
26 минут назад
Чудом смог Самооборониться!
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