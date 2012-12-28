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Происшествия
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сегодня, 12:27
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Полицейские спасли студентов во время пожара
В Усмани полицейские спасли во время пожара двух студентов: парни оказались заблокированы в горящем двухэтажном доме. О том как спасали ребят сегодня рассказала пресс-служба областного управления МВД.
Сотрудники полиции взяли с пожарной машины лестницу и с ее помощью помогли ребятам спуститься на улицу. Ими оказались 16-летние студенты медицинского колледжа. Так как приятели были без верхней одежды и обуви, автоинспекторы посадили их в патрульную машину, чтобы они согрелись, а затем по просьбе их родителей отвезли к родственникам.
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