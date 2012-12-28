Полицейские спасли студентов во время пожара

В Усмани полицейские спасли во время пожара двух студентов: парни оказались заблокированы в горящем двухэтажном доме. О том как спасали ребят сегодня рассказала пресс-служба областного управления МВД.

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Вечером 1 марта в Усмани на улице Карла Маркса загорелась квартира двухэтажного дома. Когда ее уже тушили пожарные, нёсшие неподалёку службу госавтоинстекторы старший лейтенант полиции Антон Крестьяннинов и младший лейтенант полиции Павел Малахов услышали крики и в открытом окне другой квартиры — из окна второго этажа звали на помощь двое подростков, их съемное жилье заполнил едким дым, а дверь не открывалась.Сотрудники полиции взяли с пожарной машины лестницу и с ее помощью помогли ребятам спуститься на улицу. Ими оказались 16-летние студенты медицинского колледжа. Так как приятели были без верхней одежды и обуви, автоинспекторы посадили их в патрульную машину, чтобы они согрелись, а затем по просьбе их родителей отвезли к родственникам.