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сегодня, 13:08
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Липчанка зарезала мужа, сидя у него на коленях

И отправила подруге в мессенджере сообщение: «Пусть он сдохнет в этой скорой».

Вердиктом присяжных заседателей 42-летняя липчанка признана виновной в причинении смертельных ран своему мужу и получила 9 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ночью 11 марта прошлого года в одном из домов по улице Космонавтов пьяная женщина поссорилась со своим 57-летним мужем. Пара была в браке совсем недолго, меньше года — они поженились 8 апреля 2022 года. Для женщины это был уже четвёртый по счёту брак — от третьего брака у неё растёт 11-летняя дочь. Отношения в семье были неплохими, хотя бытовые конфликты случались — в том числе из-за ревности мужчины. А будучи пьяным он бывал вспыльчив и агрессивен. Женщина даже раз пожаловалась на мужа в полицию из-за побоев — в 2023 году она написала заявление на мужа в отдел полиции №3, но до уголовного дела тогда не дошло: липчанка не пошла проходить судебно-медицинскую экспертизу.

Вечером 10 марта супруги выпивали по случаю затянувшегося Международного женского дня. Сначала были посиделки со знакомыми на улице 8 Марта, потом в гостях на улице Космонавтов. Женщина предполагает, что в ходе этих застолий муж в очередной раз приревновал ее к кому-то.

На этот раз в ходе разгоревшегося семейного конфликта муж ударил жену ладонью по лицу, от которого она упала. После чего женщина села к мужу на колени, желая помириться, однако тот не желал с ней разговаривать, в результате чего жена даже не помнит, что схватила со стола: кухонный нож или металлическую вилку...

И всё же это был кухонный нож. Мужу она нанесла им не менее 8 ударов в ногу, оставив истекать кровью, и вскоре он умер. А женщина спокойно вышла из квартиры и через мобильное приложение вызвала такси, на котором она доехала до своего дома на улице Лутова. И даже написала подруге в мессенджере, отправив фотографию и аудиосообщение: «Пусть он сдохнет в этой скорой». Скриншоты истории вызовов и сообщения подруга скопировала и сохранила.

Более того, эта же подруга в присутствии полицейских примерно в 04:46 через пару часов после происшествия звонила подсудимой. При этом они с ней общались на громкой связи, и в ходе разговора напавшая на мужа женщина сообщила ей дословно, что «поругались, она его ножом за (...) и уехала домой», по смыслу ее слов и высказываний подруга поняла, что женщина зарезала мужа. Она пыталась выяснить более детально, что произошло, но собеседница ей ничего не поясняла и оборвала разговор.

Судмедэксперты пришли к выводу, что смерть мужчины наступила в результате колото-резаного ранения левого бедра с повреждением мягких тканей бедра, полным пересечением бедренной артерии и вены, сопровождавшегося обильным наружным артериальным и венозным кровотечением, осложнившегося острой кровопотерей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, вину женщина не признала. Она настаивала, что не хотела убивать мужа, она только собиралась его напугать и дать ему сдачу, так как он ее ударил. Тем не менее, на основании вердикта присяжных её осудили по части 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни и здоровья человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
поножовщина
конфликт
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
13 минут назад
Как обычно, из мужика виноватого еще сделают.
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Ну
25 минут назад
Опять-по неосторожности!? Последствие от нанесённый ранений надо писать. А так, что? Надо осторожно ножом тыкать? Придумали-по неосторожности......
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7
49 минут назад
Маргиналы,постоянные клиенты скорой помощи,а нормальные люди,ждут помощи
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