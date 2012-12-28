Почти на двух десятках улиц отключат электричество

А в частом секторе Тракторного не будет холодной воды.

5 марта «РВК-Липецк» отключит холодную воду на 28 улицах и переулках для проведения плановых ремонтных работ на сетях, сообщили в компании.С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 149, 151, 153 по улице Московской, №№ 9, 15, 31, 31а, 38а, 46а, 48 по улице Ильича, № 1а в 1-м Театральном переулке. В этот же период подачу холодной воды ограничат жителям частного сектора района Тракторного – на улицах Ильича, Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Новоселов, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зеленой, в переулках Парковом, Линейном, Моторном, Театральном, Садовом, Спортивном, Сосновом, по проезду Ильича. Цистерны с водой будут находиться по адресам: улица Московская, 153, улица Ильича, 31, также воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.5 марта плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество на улицах Артема, Ферроосплавной, Черняховского, Долгорукова – причиной временных перебоев станут работы по монтажу приборов учета электроэнергии, период отсутствия электроэнергии для каждого домовладения на этих улицах не превысит 3 часов.С 09:00 до 12:00 не будет света из-за ремонтных работ на сетях на проспекте 60 лет СССР, проспекте Победы по проезду Сиреневому.С 09:00 до 17:00 по этой же причине – ремонтные работы на сетях – обесточат улицы Базарную, Почтовую, Металлистов, Ладыгина, Бригадную, Локомотивную, Меркулова, Катукова, Смородина, Московскую.