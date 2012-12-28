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Происшествия
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383
сегодня, 09:27

Сожителям – наркоторговцам грозит до 20 лет лишения свободы

Пара приобрела наркотики для перепродаж

Сотрудниками полиции №2 завершено расследование уголовного дела по обвинению 36-летнего липчанина и его 31-летней сожительницы в приобретении и сбыте наркотиков.

Во время расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, установлено, что обвиняемые попали в поле зрения оперативников в июне прошлого года за незаконную деятельность, связанную с оборотом запрещенных веществ.

- Подозреваемые приобрели 54,57 граммов смеси синтетических наркотических средств от неизвестного лица с целью последующего незаконного сбыта на территории Липецка. Пара задержана сотрудниками полиции при осуществлении закладок. В ходе досмотра в территориальном отделе полиции у них обнаружены и изъяты 64 полимерных пакетика общей массой 53,63 грамма, а по месту жительства 2 сверка с синтетическими наркотиками общей массой 0,78 грамма.

На период предварительного следствия судом задержанным была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание от десяти до двадцати лет лишения свободы.
наркотики
суд
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