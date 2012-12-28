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Происшествия
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сегодня, 09:35
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В Липецкой области впервые выявлен фальшивый юань
С января по март 2024 года в банковском секторе Липецкой области обнаружено девять поддельных пятитысячных купюр, и три фальшивых иностранных банкноты.
Примечательно, что за весь прошлый год в области не выявляли фальшивую валюту. Из оборота в 2023 году выведено 25 фальшивых купюр достоинством 5000 рублей, 14 банкнот номиналом 1000 рублей, четыре — номиналом 2000 рублей и одна — достоинством в 500 рублей.
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