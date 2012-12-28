За две срубленные сосны добринцу грозит до двух лет лишения свободы

Ущерб от незаконной рубки оценили больше чем в 13 000 рублей.

В Добринском районе направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в незаконной рубке деревьев.По версии следствия, за неделю до наступления Нового года — 25 декабря 2023 года мужчина решил подзаработать на продаже сосен. За добычей он отправился на берег реки Битюг недалеко от села Талицкий Чамлык Добринского района. Там он срубил две сосны. Но предполагаемого ёлочного браконьера поймали. А стоимость незаконно заготовленных деревьев оценили больше чем в 13 000 рублей.Как сообщили GOROD48 в прокуратуре Липецкой области, действия обвиняемого квалифицированы следствием по части 1 статьи 260 УК РФ — незаконная рубка не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, совершенная в значительном размере.Санкции этой статьи — весьма серьёзные и доходят двух лет со штрафом в размере от 100 000 до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 18 месяцев или без такового.