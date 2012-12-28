Привет, весна: в Липецке 1 марта без осадков и до +2

Обширный антициклон не пускает в Липецкую область осадки и удерживает тепло.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться на западной периферии обширного антициклона с центром над Поволжьем, осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 2-4 градуса мороза, что на 1-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 марта в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью — от -3 до -8, днем — от -1 до +4 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью — от -4 до -6, днем — от 0 до +2 градусов.

День 1 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2011 году – 26 градусов мороза.