В детсады и школы поставляли фальсифицированные молоко, масло, томатную пасту и кабачковую икру
Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
Привет, весна: в Липецке 1 марта без осадков и до +2
Обширный антициклон не пускает в Липецкую область осадки и удерживает тепло.
Среднесуточные температуры воздуха составят 2-4 градуса мороза, что на 1-3 градуса выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 марта в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью — от -3 до -8, днем — от -1 до +4 градусов.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью — от -4 до -6, днем — от 0 до +2 градусов.День 1 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2011 году – 26 градусов мороза.
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