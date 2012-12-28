Происшествия
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51 минуту назад
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Водитель проволочил по проезжей части висящих на машине инспекторов ДПС
Мужчину будут судить по обвинению в применении насилия в отношении представителей власти.
Водитель проволочил полицейских несколько метров, а когда повернул, полицейские упали на дорогу. Один инспектор ударился о проезжую часть головой, второй — головой и руками. Водитель же уехал.
Действия жителя Станового следствие квалифицировало по части 1 статьи 318 УК РФ – применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы.
В ходе следствия становлянец вину признал, но пояснил, что в момент происшествия был трезв. А вот его пассажирка, которая ехала на переднем сиденье, была пьяна. По словам мужчины, именно по этой причине инспектор ДПС и почувствовал запах алкоголя и заподозрил, что он управляет автомобилем в состоянии опьянения, а потом потребовал выйти из машины.
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