Водитель проволочил по проезжей части висящих на машине инспекторов ДПС

Мужчину будут судить по обвинению в применении насилия в отношении представителей власти.

36-летнего жителя Становлянского района будут судить по обвинению в применении насилия в отношении инспекторов ДПС. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, около трех ночи 25 ноября прошлого года в селе Становое инспекторы ДПС остановили автомобиль «Лада Веста» для проверки документов. Водитель, от которого пахло спиртным, предъявить права и документы на машину отказался, чем совершил административное правонарушение по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ — неповиновение законному требованию сотрудника полиции. А потом и вовсе решил уехать и скрыться. Он начал движение, но двое инспекторов потребовали остановить автомобиль. При этом один полицейский схватил рукой руль машины, а другой ухватился за ручку водительской двери.Водитель проволочил полицейских несколько метров, а когда повернул, полицейские упали на дорогу. Один инспектор ударился о проезжую часть головой, второй — головой и руками. Водитель же уехал.Действия жителя Станового следствие квалифицировало по части 1 статьи 318 УК РФ – применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы.В ходе следствия становлянец вину признал, но пояснил, что в момент происшествия был трезв. А вот его пассажирка, которая ехала на переднем сиденье, была пьяна. По словам мужчины, именно по этой причине инспектор ДПС и почувствовал запах алкоголя и заподозрил, что он управляет автомобилем в состоянии опьянения, а потом потребовал выйти из машины.