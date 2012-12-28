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сегодня, 10:19
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Из Комсомольского пруда вывезли почти 400 грузовиков ила

По контракту, со дна пруда необходимо поднять 11 000 тонн накопившейся на нем грязи.

Погодой, которую на все лады клянут липчане, очень доволен подрядчик, занятый расчисткой Комсомольского пруда. Небольшие морозы — самое то для очистки водоема от иловых отложений.

По контракту, из пруда необходимо поднять 11 000 тонн ила. Вывезена примерно половина этого объема: ил поместился примерно в 400 грузовиков.

Никаких сокровищ на дне не рабочие нашли. В основном им попадались старые колеса, да части ограждения.





После того, как пруд очистят, на дно уложат пирог из  глиняного замка, бетонной отмостки и бентонитовых матов, чтобы чаша пруда больше не протекала. Работы по двум контрактам стоимостью 28, 9 млн руб и 7,4 млн руб должны закончиться к середине лета, рассказала GOROD48 заместитель главного смотрителя Липецка Людмила Кулакова.


Подрядчик из сроков не выбивается. Ожидается, что фонтаны на Комсомольском пруду включат ко Дню города.

Благоустройство Комсомольского пруда на этом не закончится. Разыгран еще один контракт стоимостью 5,5 млн рублей на разработку проектно-сметной документации по восстановлению подпорных стенок и обустройство пешеходной зоны на прилегающей к пруду территории и вокруг водоотводного канала реки Липовка.

Комсомольский пруд
благоустройство
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Может быть
14 минут назад
400 - это любимое число в Липецке. 400 тонн песка, 400 грузовиков...
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Витек
18 минут назад
В честь этой новости на Хренникова фонтан включили
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Гость
30 минут назад
А очистку улиц не пробывали проводить на машине по улице кротевича не выйти вы там для планктона говорите говорите по факту для граждан улицу кротевича ток 2 раза чистили за зиму и это центр
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Алексей
9 минут назад
Улица Кротевича, к сожалению или счастью, не является основной. Смысл её благоустраивать "здесь и сейчас"?
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От туда
40 минут назад
Город весь в грязи снег не вывозится на весь город один снегоуборщик. Весной город утонет в грязи
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Петр Ильич
47 минут назад
А что кто-то из администрации считал эти грузовики? Нет?! Так это можно написать и миллион - бумага стерпит!
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митяй
57 минут назад
одни вредители там же карась был вместе с илом вывезли
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ссср
сегодня, 11:03
а может эти деньжата на трубы потратить без которых уже дыхать нельзя а пруд немного подождет а может и много подождет ни чего страшного не произойдет
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Ëрш
сегодня, 10:33
Выделите деньжат, чтоб карася и карпа запустить
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