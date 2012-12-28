Общество
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сегодня, 10:19
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Из Комсомольского пруда вывезли почти 400 грузовиков ила
По контракту, со дна пруда необходимо поднять 11 000 тонн накопившейся на нем грязи.
По контракту, из пруда необходимо поднять 11 000 тонн ила. Вывезена примерно половина этого объема: ил поместился примерно в 400 грузовиков.
Никаких сокровищ на дне не рабочие нашли. В основном им попадались старые колеса, да части ограждения.
После того, как пруд очистят, на дно уложат пирог из глиняного замка, бетонной отмостки и бентонитовых матов, чтобы чаша пруда больше не протекала. Работы по двум контрактам стоимостью 28, 9 млн руб и 7,4 млн руб должны закончиться к середине лета, рассказала GOROD48 заместитель главного смотрителя Липецка Людмила Кулакова.
Подрядчик из сроков не выбивается. Ожидается, что фонтаны на Комсомольском пруду включат ко Дню города.
Благоустройство Комсомольского пруда на этом не закончится. Разыгран еще один контракт стоимостью 5,5 млн рублей на разработку проектно-сметной документации по восстановлению подпорных стенок и обустройство пешеходной зоны на прилегающей к пруду территории и вокруг водоотводного канала реки Липовка.
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