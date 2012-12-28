50-летняя и 34-летняя женщины обманули продавщицу пиротехники на 10 660 рублей

Женщины отвлекали продавщицу разговорами и не передавали ей деньги, заодно забирая сдачу.

50-летнюю и 34-летнюю жительниц Липецкого района обвиняют в мошенничестве — уголовное дело направлено в суд.«По версии следствия, вечером 24 декабря прошлого года при покупке пиротехники в павильоне женщины намеренно отвлекали продавца разговорами и множеством уточняющих вопросов. При этом 50-летняя обвиняемая выбрала товар на 210 рублей, достала из кошелька 1000 рублей и любезно предложила для округления сдачи мелочь. Именно в этот момент 34-летняя женщина тоже стала активно интересоваться товаром, отвлекая внимание на себя. В результате продавец отдала первой покупательнице товар и сдачу, не заметив, как тысячная купюра вернулась в кошелек мошенницы. Затем по такой же схеме обе женщины сделали покупки на сумму чуть больше тысячи рублей. Только теперь каждая из них демонстративно держала в руках пятитысячную купюру, которая в нужный момент также снова оказалась в кошельке. Общая сумма причиненного ущерба составила 10 660 рублей», -— сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Аферу записала камера видеонаблюдения, установленная в кассовой зоне. В результате подозреваемые были задержаны уже через два дня после совершения преступления.Действия женщин квалифицированы по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».