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сегодня, 09:26
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50-летняя и 34-летняя женщины обманули продавщицу пиротехники на 10 660 рублей

Женщины отвлекали продавщицу разговорами и не передавали ей деньги, заодно забирая сдачу.

50-летнюю и 34-летнюю жительниц Липецкого района обвиняют в мошенничестве — уголовное дело направлено в суд.

«По версии следствия, вечером 24 декабря прошлого года при покупке пиротехники в павильоне женщины намеренно отвлекали продавца разговорами и множеством уточняющих вопросов. При этом 50-летняя обвиняемая выбрала товар на 210 рублей, достала из кошелька 1000 рублей и любезно предложила для округления сдачи мелочь. Именно в этот момент 34-летняя женщина тоже стала активно интересоваться товаром, отвлекая внимание на себя. В результате продавец отдала первой покупательнице товар и сдачу, не заметив, как тысячная купюра вернулась в кошелек мошенницы. Затем по такой же схеме обе женщины сделали покупки на сумму чуть больше тысячи рублей. Только теперь каждая из них демонстративно держала в руках пятитысячную купюру, которая в нужный момент также снова оказалась в кошельке. Общая сумма причиненного ущерба составила 10 660 рублей», -— сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Аферу записала камера видеонаблюдения, установленная в кассовой зоне. В результате подозреваемые были задержаны уже через два дня после совершения преступления.

Действия женщин квалифицированы по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

мошенничество
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Комментарии (4)

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Иван
13 минут назад
Бригада слаженно работает!
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Житель Липецка
31 минуту назад
Таких афирюг много.
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адам
48 минут назад
а ни чё салют запрещён был
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ГОСТЬ53
сегодня, 09:40
Кто-же это, покажьте!
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