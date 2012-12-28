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Покупка в Telegram обернулась судимостью
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сегодня, 10:24

Покупка в Telegram обернулась судимостью

Употреблявшую наркотики парочку задержала полиция.

Двое ельчан — мужчина и женщина выслушали приговор по части 1 статьи 228 УК РФ за незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, осенью прошло года подсудимые встретились перед входом в торговый центр в засосенской части Ельца и там вместе через приложение Telegram в телефоне выбрали, заказали и оплатили наркотики. После чего парочка направилась за закладкой на территории садоводческого товарищества в селе Лавы Елецкого района: там по географическим координатам они забрали сверток с наркотическим средством общей массой не менее 0,4009 грамма. Разделив наркотик, женщина выкурила свою часть, а её спутник положил свою долю в кошелёк. Но в тот же день ельчане были задержаны полицейскими и доставлены в дежурную часть.

В результате мужчине Елецкий городской суд назначил 300 часов обязательных работ, его спутнице — 300 часов обязательных работ и обязанность пройти лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию.
наркотики
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