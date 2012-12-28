Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке двух подростков обвинили в терроризме
Общество
Тракторист МБУ «Управление благоустройства Липецка» получил 125 тысяч рублей зарплаты
Общество
В Липецкой области обнаружили 44 фальшивых купюры и одну поддельную монету
Происшествия
Задонские пенсионеры исполнили частушки на шоу Андрея Малахова
Культура
На подъездной дороге к Липецку перевернулась легковушка
Происшествия
Липчанку обманули на 540 тысяч рублей под предлогом перезаключения договора на оказание услуг связи
Происшествия
В Липецкую область приходит весна
Погода в Липецке
Пенсионер свел счеты с жизнью в селе Казаки
Происшествия
Главой Тербунского района стал бывший полицейский
Политика
Работник ритуального агентства нанизался ногой на могильную ограду
Происшествия
Читать все
Липчанин отсудил за некачественный холодильник более 122 000 рублей
Общество
Работник ритуального агентства нанизался ногой на могильную ограду
Происшествия
За праздничные выходные в Липецкой области задержали 55 пьяных за рулём
Происшествия
На площади Плеханова легковушка врезалась в подземный переход
Происшествия
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
На подъездной дороге к Липецку перевернулась легковушка
Происшествия
По льду на пруду в Петровском парке Ельца снова гуляют дети
Общество
Липецкая вечЁрка: за что платят 125 000 рублей, новые уловки мошенников и верят ли горожане астрологам
Общество
Владимир Сериков: «Береги платье снову, а информационный след смолоду»
Общество
«Липецк» проиграл и … вышел в плей-офф
Спорт
Читать все
Спорт
63
54 минуты назад

«Липецк» проиграл и … вышел в плей-офф

Триумфально ворваться в сильнейшую "восьмёрку" второй год подряд не получилось.

Липецкие хоккеисты в родных станах уступили «ЭкоНиве=Боброву» из Воронежской области – 2:4.

Хоккеисты и болельщики могут больше не волноваться за выполнение главной задачи сезона. Наша команда обеспечила себе место среди восьми сильнейших команд Восточной конференции НМХЛ. Правда, как и в прошлом году, победно шагнуть в главную часть сезона у «Липецка» не вышло. Год назад липчане почти уже оказались за бортом главной части сезона, уступив в двух заключительных матчах новочебоксарскому «Соколу» - 4:5, от и 0:2. Но на выручку пришла… как раз «ЭкоНива=Бобров», которая в ничего не значащем для себя матче нанесла решающее поражение конкуренту липчан «Прогрессу» из Глазова – 2:0 и буквально втащила нашу команду в 1/16 финала.

На этот раз ситуация была не столь острой. У «Липецка» оставались 4 матча, все на своей площадке, а брать достаточно было одно очко. Но факт остаётся: мы в плей-офф, несмотря на сегодняшний проигрыш, а благодарить должны пензенский «Дизелист», который обыграл «Белгород» - 4:1 и лишил его шансов нас догнать.

Сегодня липчане осознавали важность игры. И уже на 5-й минуте Арсений Лащёнов получил шайбу в своей зоне и мощно бросил верхом – 1:0.

Гости, идущие на 3-м месте и уже давно гарантировавшие себе борьбу за Кубок регионов, ответили через 4 минуты: Дмитрий Никоноров удачно подставил клюшку под броско партнёра – 1:1.

В первом периоде преимущество нашей команды было ощутимым, свидетельством чему преимущество по броскам в створ почти в полтора раза – 20–13.

А подвели липчан ошибки в обороне. Сложно сказать, что случилось с нападающим Никитой Шальневым на 31-й минуте, но своим пасом поперек площадки он, по сути, организовал решающий гол в собственные ворота. Максим Студитских перехватил шайбу, вышел один на один с вратарём и четко бросил – 2:1.

Эта шайба оказалась единственной во втором периоде, а в третьем на 51-й минуте сначала бобровцев Валерий Сметанкин из левого круга вбрасывание поразил дальний нижний угол ворот Максима Пузякова и обеспечил своей команде комфортное преимущество – 3:1.

Под конец игры команды обменялись голами. На 57-й минуте Иван Чайшвили сократил отставание – 3:2, но липчане сами уничтожили возможность погони ненужными удалениями. Сначала Иван Баранов схлопотал штраф за толчок соперника на борт, и Андрей Блудов установил окончательный счёт – 4:2. Затем подвёл команду ей капитан Заур Курбанов, за 1 минуту и 19 секунд отправившийся на скамейку штрафников за задержку клюшкой и лишивший партнёров возможности снять вратаря и отправится в последний отчаянный штурм.

Завтра состоится повторная игра, после чего в регулярном чемпионате «Липецку» останется 2 и 3 марта принять дома саратовский «Кристалл». Соперник по плей-офф определится позже.

Хоккей
НМХЛ
МХК Липецк
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru