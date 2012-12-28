«Липецк» проиграл и … вышел в плей-офф

Триумфально ворваться в сильнейшую "восьмёрку" второй год подряд не получилось.

Липецкие хоккеисты в родных станах уступили «ЭкоНиве=Боброву» из Воронежской области – 2:4.

Хоккеисты и болельщики могут больше не волноваться за выполнение главной задачи сезона. Наша команда обеспечила себе место среди восьми сильнейших команд Восточной конференции НМХЛ. Правда, как и в прошлом году, победно шагнуть в главную часть сезона у «Липецка» не вышло. Год назад липчане почти уже оказались за бортом главной части сезона, уступив в двух заключительных матчах новочебоксарскому «Соколу» - 4:5, от и 0:2. Но на выручку пришла… как раз «ЭкоНива=Бобров», которая в ничего не значащем для себя матче нанесла решающее поражение конкуренту липчан «Прогрессу» из Глазова – 2:0 и буквально втащила нашу команду в 1/16 финала.

На этот раз ситуация была не столь острой. У «Липецка» оставались 4 матча, все на своей площадке, а брать достаточно было одно очко. Но факт остаётся: мы в плей-офф, несмотря на сегодняшний проигрыш, а благодарить должны пензенский «Дизелист», который обыграл «Белгород» - 4:1 и лишил его шансов нас догнать.

Сегодня липчане осознавали важность игры. И уже на 5-й минуте Арсений Лащёнов получил шайбу в своей зоне и мощно бросил верхом – 1:0.

Гости, идущие на 3-м месте и уже давно гарантировавшие себе борьбу за Кубок регионов, ответили через 4 минуты: Дмитрий Никоноров удачно подставил клюшку под броско партнёра – 1:1.

В первом периоде преимущество нашей команды было ощутимым, свидетельством чему преимущество по броскам в створ почти в полтора раза – 20–13.

А подвели липчан ошибки в обороне. Сложно сказать, что случилось с нападающим Никитой Шальневым на 31-й минуте, но своим пасом поперек площадки он, по сути, организовал решающий гол в собственные ворота. Максим Студитских перехватил шайбу, вышел один на один с вратарём и четко бросил – 2:1.

Эта шайба оказалась единственной во втором периоде, а в третьем на 51-й минуте сначала бобровцев Валерий Сметанкин из левого круга вбрасывание поразил дальний нижний угол ворот Максима Пузякова и обеспечил своей команде комфортное преимущество – 3:1.

Под конец игры команды обменялись голами. На 57-й минуте Иван Чайшвили сократил отставание – 3:2, но липчане сами уничтожили возможность погони ненужными удалениями. Сначала Иван Баранов схлопотал штраф за толчок соперника на борт, и Андрей Блудов установил окончательный счёт – 4:2. Затем подвёл команду ей капитан Заур Курбанов, за 1 минуту и 19 секунд отправившийся на скамейку штрафников за задержку клюшкой и лишивший партнёров возможности снять вратаря и отправится в последний отчаянный штурм.

Завтра состоится повторная игра, после чего в регулярном чемпионате «Липецку» останется 2 и 3 марта принять дома саратовский «Кристалл». Соперник по плей-офф определится позже.