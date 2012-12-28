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Политика
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13 минут назад
На кресло главы Тербунского района претендуют бывший полицейский и действующий чиновник
Собственно говоря, долго ломать голову комиссии не пришлось. Документы подали всего два кандидата. Николай Черников, который сейчас исполняет обязанности главы района, а ранее работал заместителем начальника МО МВД России «Тербунский» и начальник общего отдела администрации Тербунского района Дмитрий Киреев.
На 27 февраля назначена сессия Тербунского райсовета. На ней депутаты и должны принять окончательное решение.
Напомним, конкурс на замещение вакантной должности главы района объявлен после того, как занимавший ее Сергей Барабанщиков ушел с работы по состоянию здоровья.
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