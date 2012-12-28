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13 минут назад

На кресло главы Тербунского района претендуют бывший полицейский и действующий чиновник

Сегодня конкурсная комиссия по выборам главы Тербунского района определила двух кандидатов, из которых депутаты райсовета на следующей неделе собираются избрать главу муниципалитета.

Собственно говоря, долго ломать голову комиссии не пришлось. Документы подали всего два кандидата. Николай Черников, который сейчас исполняет обязанности главы района, а ранее работал заместителем начальника МО МВД России «Тербунский» и начальник общего отдела администрации Тербунского района Дмитрий Киреев.

На 27 февраля назначена сессия Тербунского райсовета. На ней депутаты и должны принять окончательное решение.

Напомним, конкурс на замещение вакантной должности главы района объявлен после того, как занимавший ее Сергей Барабанщиков ушел с работы по состоянию здоровья.
выборы
Тербунский район
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