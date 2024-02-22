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Происшествия
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сегодня, 18:39
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Водитель внедорожника пожалел «Логан» и разбил «Икс-трейл»
Авария произошла на улице Ударников.
По словам очевидцев аварии, водитель «Нивы» увидел, как водитель «Рено Логан» задним ходом выезжает на дорогу.
Чтобы избежать столкновения, он резко взял влево, «Нива» вошла в занос и столкнулась с кроссовером «Ниссан Икс-трейл», который ехал во встречном направлении.
В ДТП никто не пострадал.
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