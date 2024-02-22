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Две «Лады Гранты» столкнулись на улице Циолковского: госпитализирована женщина
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Водитель внедорожника пожалел «Логан» и разбил «Икс-трейл»

Авария произошла на улице Ударников.

«Нива Шевроле» и «Ниссан Икс-трейл» попали в ДТП на улице Ударников в Липецке.

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По словам очевидцев аварии, водитель «Нивы» увидел, как водитель «Рено Логан» задним ходом выезжает на дорогу.

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Чтобы избежать столкновения, он резко взял влево, «Нива» вошла в занос и столкнулась с кроссовером «Ниссан Икс-трейл», который ехал во встречном направлении.

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В ДТП никто не пострадал.

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Комментарии (2)

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36 минут назад
кредитной Ниве надо брать кредит на ремонт авто
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Ерунда
41 минуту назад
Да не Логан он жалел, он себя жалел.
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