Водитель внедорожника пожалел «Логан» и разбил «Икс-трейл»

Авария произошла на улице Ударников.

«Нива Шевроле» и «Ниссан Икс-трейл» попали в ДТП на улице Ударников в Липецке.По словам очевидцев аварии, водитель «Нивы» увидел, как водитель «Рено Логан» задним ходом выезжает на дорогу.Чтобы избежать столкновения, он резко взял влево, «Нива» вошла в занос и столкнулась с кроссовером «Ниссан Икс-трейл», который ехал во встречном направлении.В ДТП никто не пострадал.