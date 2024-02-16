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Происшествия
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сегодня, 11:55
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В Липецке бездомные собаки насмерть загрызли 32-летнего мужчину?
Такую версию изложила его мать. Следствие получило показания очевидцев.
— 27 октября прошлого года пришло большое горе в мою семью. Мой сын Игорь Бушуев около 17:00 возвращался домой из командировки в Тулу, позвонил мне и своей девушке Насте, c которой они вместе жили. Сказал: «Я скоро приеду» и пропал. Настя ждала его с ужином, но дома сын так и не появился. На следующий день с нами связался водитель, который в районе остановки нашёл пакет с телефоном, паспортом и бельём сына, и мы начали поиски. Мой старший сын обратился в правоохранительные органы. Одновременно сами с друзьями и родственниками его искали. Через сутки — 28 октября около 22.00 моего сыночка нашли. Он умер от болевого шока — был искусан бездомными собаками. На его теле насчитано около 100 укусов, царапин и порезов, местами он был прокусан до костей. Это случилось в районе поселка Силикатный. Моего сына я не верну. Но у него скоро родится ребенок: 13 ноября Настя сообщила мне, что у Игоря будет ребёнок, и он родится без отца. О том, что у него будет малыш, мой сын даже не узнал. 10 февраля моему сыну могло бы исполниться 33 года. Я хочу, чтобы кто-то понес наказание за свою безответственность. Ведь такого не должно быть: агрессивных собак надо убирать с улиц! Будут ли возбуждать уголовное дело — я пока не знаю. Я прошу вас опубликовать мой крик, мне очень тяжело без моей кровинушки! Он умер мученической смертью, — рассказала убитая горем мать.
Изначально были сделаны выводы, что смерть Игоря Бушуева не носила криминальный характер. Матери сказали — наверное, что-то с сердцем. А в справке о смерти Игоря Бушуева, выданной 30 октября 2023 года, указано, что причина его смерти неизвестна. Но потом судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что молодой липчанин умер от травматического шока, вызванного укусами диких животных. Проще говоря — от нестерпимой боли и страха.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, Правобережный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины.
— Проверяется причастность должностных лиц, ответственных за безопасность граждан, выявление и отлов безнадзорных животных, — сказали в следственном комитете.
По данным GOROD48, уже известно, что речь идёт о шести напавших на Игоря Бушуева собаках. Также выяснилось, что животные не принадлежат ни хозяевам, ни каким-либо предприятиям и организациям. Появились даже свидетельства очевидцев — вроде бы, как за мужчиной гнались собаки, видели дети.
Добавим, что по действующему в России законодательству безнадзорных животных отлавливают, перевозят в специальный приюты, где их стерилизуют и чипируют, а затем выпускают в прежнюю среду обитания. Исключение составляют агрессивные животные — такие собаки должны оставаться в приютах.
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