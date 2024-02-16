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сегодня, 11:55
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В Липецке бездомные собаки насмерть загрызли 32-летнего мужчину?

Такую версию изложила его мать. Следствие получило показания очевидцев.

В редакцию GOROD48 обратилась Алла Хавлина, 32-летний сын которой Игорь Бушуев погиб при чудовищных обстоятельствах в конце октября прошлого года.

— 27 октября прошлого года пришло большое горе в мою семью. Мой сын Игорь Бушуев около 17:00 возвращался домой из командировки в Тулу, позвонил мне и своей девушке Насте, c которой они вместе жили. Сказал: «Я скоро приеду» и пропал. Настя ждала его с ужином, но дома сын так и не появился. На следующий день с нами связался водитель, который в районе остановки нашёл пакет с телефоном, паспортом и бельём сына, и мы начали поиски. Мой старший сын обратился в правоохранительные органы. Одновременно сами с друзьями и родственниками его искали.  Через сутки — 28 октября около 22.00 моего сыночка нашли. Он умер от болевого шока — был искусан бездомными собаками. На его теле насчитано около 100 укусов, царапин и порезов, местами он был прокусан до костей. Это случилось в районе поселка Силикатный. Моего сына я не верну. Но у него скоро родится ребенок: 13 ноября Настя сообщила мне, что у Игоря будет ребёнок, и он родится без отца. О том, что у него будет малыш, мой сын даже не узнал. 10 февраля моему сыну могло бы исполниться 33 года. Я хочу, чтобы кто-то понес наказание за свою безответственность. Ведь такого не должно быть: агрессивных собак надо убирать с улиц! Будут ли возбуждать уголовное дело — я пока не знаю. Я прошу вас опубликовать мой крик, мне очень тяжело без моей кровинушки! Он умер мученической смертью, — рассказала убитая горем мать.

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Изначально были сделаны выводы, что смерть Игоря Бушуева не носила криминальный характер. Матери сказали — наверное, что-то с сердцем. А в справке о смерти Игоря Бушуева, выданной 30 октября 2023 года, указано, что причина его смерти неизвестна. Но потом судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что молодой липчанин умер от травматического шока, вызванного укусами диких животных. Проще говоря — от нестерпимой боли и страха.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, Правобережный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины.

— Проверяется причастность должностных лиц, ответственных за безопасность граждан, выявление и отлов безнадзорных животных, — сказали в следственном комитете.

По данным GOROD48, уже известно, что речь идёт о шести напавших на Игоря Бушуева собаках. Также выяснилось, что животные не принадлежат ни хозяевам, ни каким-либо предприятиям и организациям. Появились даже свидетельства очевидцев — вроде бы, как за мужчиной гнались собаки, видели дети.

Добавим, что по действующему в России законодательству безнадзорных животных отлавливают, перевозят в специальный приюты, где их стерилизуют и чипируют, а затем выпускают в прежнюю среду обитания. Исключение составляют агрессивные животные — такие собаки должны оставаться в приютах.
бродячие животные
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Комментарии (61)

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Как гость
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Сначала новые
Тк
5 минут назад
Зачем переливать из пустого в порожнее.На справке стоит код R 99 Где указано , что он умер от болевого шока, на вскрытие явно видны макро и микроскопические признаки шока(шоковая почка,шоковое легкое) Где это заключени? Где анализы жидких сред?
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Прохожий
6 минут назад
На зоозащитников надо заводить уголовное дело, о их бездействия которое приводит к гибели людей!
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Рома
10 минут назад
Этих собак убивать надо, смысл их чипировать, не будут размножаться, а нападать будут!
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Анастасия
19 минут назад
Зоозащитники , лучше бы вы так боролись с теми людьми что заводят собак , а потом выкидывают их на улицу , а те звереют и кидаются на женщин , мужчин и детей!!!
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Ольга
6 минут назад
Не опускайтесь до сплетен,не выдумывайте и не наговаривайте
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Гость
19 минут назад
Да ,на Силикатном и не только лучше не ходить пешком в вечернее время,в одиночку тем боле.Не волки в глухой деревне,а собаки ,голодные и озверевшие,в черте города,рядом с известным заводом загрызли молодого ,здорового парня…
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Ау
7 минут назад
А вы лично видели как грызли?не известно,что там произошло
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Ужас
26 минут назад
Щас зотшизы начнут кудахтать, что он сам виноват, что бедные бездомные "брошенки" кушать просто хотели или поиграться, а он на них ни так посмотрел или не там шёл, короче собачки не виноваты! Моё мнение только старый метод отстрел собак нам поможет!
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12345
18 минут назад
Очень правильно сказали,уже начали
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Викторм
27 минут назад
И этот любитель собак всё-таки пасть раскрыл. Уж помолчал бы.. Отстреливать надо. И чем больше, тем лучше. А любителей подкармливающих нещадно штрафовать и заставлять улицы мести.
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Мария
28 минут назад
Я вообще не понимаю, что ещё должно произойти чтобы бездомных собак начали усыплять
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Зима
31 минуту назад
А зачем в приют еще и агрессивных собак? Эти точно не нужны...Такая "гипергуманность" неприемлема. Вспомним про "слезу ребенка", а мальчишка ПОГИБ...
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Я
36 минут назад
В силикатенском лесу частенько сталкивался с выгулом собак бойцовских пород без намордника и поводка, так что не удивительно. Нужно с дробовиком из дома выходить, тогда будет больше шансов вернуться...
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