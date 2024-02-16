В Липецке бездомные собаки насмерть загрызли 32-летнего мужчину?

Такую версию изложила его мать. Следствие получило показания очевидцев.

В редакцию GOROD48 обратилась Алла Хавлина, 32-летний сын которой Игорь Бушуев погиб при чудовищных обстоятельствах в конце октября прошлого года.— 27 октября прошлого года пришло большое горе в мою семью. Мой сын Игорь Бушуев около 17:00 возвращался домой из командировки в Тулу, позвонил мне и своей девушке Насте, c которой они вместе жили. Сказал: «Я скоро приеду» и пропал. Настя ждала его с ужином, но дома сын так и не появился. На следующий день с нами связался водитель, который в районе остановки нашёл пакет с телефоном, паспортом и бельём сына, и мы начали поиски. Мой старший сын обратился в правоохранительные органы. Одновременно сами с друзьями и родственниками его искали. Через сутки — 28 октября около 22.00 моего сыночка нашли. Он умер от болевого шока — был искусан бездомными собаками. На его теле насчитано около 100 укусов, царапин и порезов, местами он был прокусан до костей. Это случилось в районе поселка Силикатный. Моего сына я не верну. Но у него скоро родится ребенок: 13 ноября Настя сообщила мне, что у Игоря будет ребёнок, и он родится без отца. О том, что у него будет малыш, мой сын даже не узнал. 10 февраля моему сыну могло бы исполниться 33 года. Я хочу, чтобы кто-то понес наказание за свою безответственность. Ведь такого не должно быть: агрессивных собак надо убирать с улиц! Будут ли возбуждать уголовное дело — я пока не знаю. Я прошу вас опубликовать мой крик, мне очень тяжело без моей кровинушки! Он умер мученической смертью, — рассказала убитая горем мать.Изначально были сделаны выводы, что смерть Игоря Бушуева не носила криминальный характер. Матери сказали — наверное, что-то с сердцем. А в справке о смерти Игоря Бушуева, выданной 30 октября 2023 года, указано, что причина его смерти неизвестна. Но потом судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что молодой липчанин умер от травматического шока, вызванного укусами диких животных. Проще говоря — от нестерпимой боли и страха.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, Правобережный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины.— Проверяется причастность должностных лиц, ответственных за безопасность граждан, выявление и отлов безнадзорных животных, — сказали в следственном комитете.По данным GOROD48, уже известно, что речь идёт о шести напавших на Игоря Бушуева собаках. Также выяснилось, что животные не принадлежат ни хозяевам, ни каким-либо предприятиям и организациям. Появились даже свидетельства очевидцев — вроде бы, как за мужчиной гнались собаки, видели дети.Добавим, что по действующему в России законодательству безнадзорных животных отлавливают, перевозят в специальный приюты, где их стерилизуют и чипируют, а затем выпускают в прежнюю среду обитания. Исключение составляют агрессивные животные — такие собаки должны оставаться в приютах.