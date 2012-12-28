Происшествия
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сегодня, 10:03
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52-летнюю ельчанку судят по обвинению в краже 90 000 рублей из сумки в аптеке
Женщине может грозить до пяти лет лишения свободы.
«По версии следствия, 14 ноября прошлого года с 13:07 до 13:13 подсудимая в помещении аптеки ООО «Алос» в Ельце подошла к потерпевшей, встав за ней в очередь около кассы, левой рукой открыла сумку потерпевшей, из которой вытащила 90 000 рублей. После чего обвиняемая с похищенными деньгами скрылась и распорядилась ими по своему усмотрению», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Действия обвиняемой квалифицированы следствием по пунктам «в, г» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину из сумки». Женщине может грозить до пяти лет лишения свободы.
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