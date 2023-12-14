На улице Московской 40-летняя женщина убила знакомую

Женщину задержали, она во всем призналась.

В Липецке заключена под стражу на время следствия 40-летняя женщина, подозреваемая в убийстве 42-летней знакомой. Как сообщает областное управление следственного комитета, преступление произошло 7 декабря в квартире на улице Московской.



«По данным следствия, нетрезвая подозреваемая в ходе конфликта нанесла удар ножом в грудную клетку 42-летней знакомой. От полученного ранения женщина скончалась», — сообщает пресс-служба управления.



Вину женщина признала, и подтвердила свои показания во время следственного эксперимента. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

