Происшествия

сегодня, 08:45

На улице Московской 40-летняя женщина убила знакомую

5 2144
#убийство
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На улице Московской 40-летняя женщина убила знакомую

Женщину задержали, она во всем призналась.

В Липецке заключена под стражу на время следствия 40-летняя женщина, подозреваемая в убийстве 42-летней знакомой. Как сообщает областное управление следственного комитета, преступление произошло 7 декабря в квартире на улице Московской.

«По данным следствия, нетрезвая подозреваемая в ходе конфликта нанесла удар ножом в грудную клетку 42-летней знакомой. От полученного ранения женщина скончалась», — сообщает пресс-служба управления.

Вину женщина признала, и подтвердила свои показания во время следственного эксперимента. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
5 2144
#убийство
3

Комментарии (5)

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Гость

18 минут назад
Есть женщины в русских селеньях
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Татьяна

26 минут назад
Сын семи лет остался без мамы,жалко мальчика.она выйдет из тюрьмы будет жить дальше.
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1

30 минут назад
Ревность и зависть
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Коммунист

45 минут назад
Наверное спорили о ситуации в северной Корее
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Думаю

46 минут назад
Попадёт на сво.
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