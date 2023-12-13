«BMW X6» залетел на сугроб у «Линии»

Днем 13 декабря на проспекте 60 лет СССР в Липецке внедорожник «BMW X6» заехал на сугроб у обочины.Липчане, которую увидели случившиеся сразу вспомнили шутку: «Чем круче внедорожник, тем дальше идти за трактором». В этом случае водителю пришел на помощь экскаватор, который тросом стащил дорогую машину на проезжую часть.