Происшествия

сегодня, 15:35

«BMW X6» залетел на сугроб у «Линии»

13 1965
#ДТП #снег
2
«BMW X6» залетел на сугроб у «Линии»
Днем 13 декабря на проспекте 60 лет СССР в Липецке внедорожник «BMW X6» заехал на сугроб у обочины.

Липчане, которую увидели случившиеся сразу вспомнили шутку: «Чем круче внедорожник, тем дальше идти за трактором». В этом случае водителю пришел на помощь экскаватор, который тросом стащил дорогую машину на проезжую часть.

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13 1965
#ДТП #снег
2

Комментарии (13)

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Автохам

15 минут назад
Алкан лтз, европейцы, чё... У них и танки в 1941 под Москвой вязли..
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Танки

31 минуту назад
Алкан лтз, грязи не боятся,а тут снег.
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Алкан лтз

36 минут назад
Шош на таком танке и повис!
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Лекс

38 минут назад
Ох уж эти экскаваторы , с виду точно эвакуаторы .
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Правда

41 минуту назад
Я тоже на Ниве забуксовал.Спасибо парнишке ,помог.
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Липецкий

54 минуты назад
Мудрец,у меня тоже такой,только черный.
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Мудрец

сегодня, 15:49
Umbopa, это Х6, у Х4 фары шире! У меня такой же!
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Водитель

сегодня, 15:45
БМВ х6 и "внедорожник" - это совершенно разные машины!
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Серега

сегодня, 15:44
"Заработает"на новую
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Ой

сегодня, 15:42
За новой шубкой летела
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