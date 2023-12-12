Происшествия

21 минуту назад

Водитель мусоровоза умер на улице Стаханова

1 540
#скоропостижная смерть
Водитель мусоровоза умер на улице Стаханова

Вечером 12 декабря на улице Стаханова в Липецке скончался водитель мусоровоза.

Прохожие приняли накрытого на снегу человека за жертву ДТП, однако в полиции эту версию опровергли.

— Водитель мусоровоза почувствовал себя плохо. Он умер до приезда скорой помощи. Причина смерти мужчины устанавливается, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
1 540
#скоропостижная смерть

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