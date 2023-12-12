Водитель мусоровоза умер на улице Стаханова

Вечером 12 декабря на улице Стаханова в Липецке скончался водитель мусоровоза.



Прохожие приняли накрытого на снегу человека за жертву ДТП, однако в полиции эту версию опровергли.



— Водитель мусоровоза почувствовал себя плохо. Он умер до приезда скорой помощи. Причина смерти мужчины устанавливается, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

