Происшествия
21 минуту назад
Водитель мусоровоза умер на улице Стаханова
Вечером 12 декабря на улице Стаханова в Липецке скончался водитель мусоровоза.
Прохожие приняли накрытого на снегу человека за жертву ДТП, однако в полиции эту версию опровергли.
— Водитель мусоровоза почувствовал себя плохо. Он умер до приезда скорой помощи. Причина смерти мужчины устанавливается, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
— Водитель мусоровоза почувствовал себя плохо. Он умер до приезда скорой помощи. Причина смерти мужчины устанавливается, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Марина