В Липецкой области больше 173 тысяч детей прошли профилактические осмотры

В течение первого года жизни ребёнка профилактические осмотры проводятся ежемесячно, на втором году жизни — ежеквартально. Дальше ребёнок каждый год должен проходить осмотры и обследования у определённого набора узких специалистов. Помимо визитов к узким специалистам, в профосмотры также входят ультразвуковые обследования, проведение общего анализа крови, мочи, ЭКГ — исследование. Профилактические осмотры проводятся в два этапа. На второй этап направляются дети, требующие дополнительного обследования для установления диагноза. После эти результаты оценивает педиатр и выносит вердикт, выставляя ребёнку группу здоровья. Всего в педиатрии таких групп пять: первая — абсолютно здоровые дети, вторая — дети, имеющие небольшие отклонения в здоровье, третья и четвёртая — пациенты с хроническими заболеваниями разных степеней проявлений, пятая — дети-инвалиды.В зависимости от результатов профосмотров в дальнейшем определяется порядок и частота посещения узких специалистов, физкультурная нагрузка ребёнка в школе и в учреждениях допобразования, а главное — формируются индивидуальные диагностический маршрут, программа лечебной помощи и реабилитации для ребёнка.Оценка здоровья детей должна проходить ежегодно. Как рассказала главный врач Липецкой городской детской больницы Елена Копытина, cамые масштабные чек-апы по набору специалистов и обследований дети проходят в первый месяц и первый год жизни. Так, в месяц ребёнку делают разные УЗИ — брюшной полости, тазобедренных суставов, нейросонографию, а также эхокардиографию. В год ребёнка смотрит психиатр, стоматолог, ортопед и очень много других узких специалистов. Проблема дефицита кадров в медицине пока не решена, но её пытаются нивелировать: сейчас в случае отсутствия узких специалистов поликлиники заключают договор с учреждением, в котором этот узкий специалист есть. Липецкая городская детская больница — это большое объединение из шести поликлиник, поэтому детей перенаправляют в те поликлиники, где нужный им врач есть.Объёмные профосмотры по количеству врачей и исследований приходятся на тот возраст, когда идёт активная перестройка организма: в 1, 3, 6, 10 и 14-17 лет. Двухлетнего ребёнка при отсутствии каких-либо проблем должны осмотреть только педиатр и стоматолог. А весь порядок проведения профилактических осмотров подробно прописан в приказе Министерства здравоохранения России от 10 августа 2017 года N 514н.Дети проходят профосмотры не только в поликлинике, но и в школах и детских садах. Например, новая детская поликлиника № 3 на улице Гагарина после объединения 3-й и 4-й поликлиник обслуживает 17 000 пациентов. От некоторых образовательных учреждений поликлиника теперь удалена, и в такие школы и детские сады стали выезжать мобильные бригады узких специалистов – у них на вооружении даже есть портативный аппарат УЗИ. Прямо в школах и садиках могут сделать и ЭКГ. Это очень удобно и детям, и родителям, и врачам, и учителям – ведь в таком случае профосмотр позволяет не нарушать образовательный процесс и не опрашивать детей с уроков ради похода в поликлинику к врачу.Полученные о состоянии здоровья детей сведения вносят в информационную систему региона и министерства здравоохранения. Если кто-то осмотр пропустил или ребёнок считается неорганизованным — то есть не посещает образовательную организацию в силу своего возраста или какой-то иной причины — его принимают в поликлинике в специально отведённые дни здорового ребёнка: чаще всего, это вторник и четверг.Пренебрегать профилактическими осмотрами детей родителям не стоит: в каждый возрастной период чаще встречаются определённые патологии. В первый год жизни это, преимущественно, перинатальное поражение нервной системы, которое выявляют неврологи и педиатры. По словам заведующей детской поликлиникой №3-врача-педиатра Натальи Потэнгэ, зачастую те или иные неврологические проблемы — это пограничные состояния, которые связаны с адаптацией нервной системы к условиям окружающей среды и социальной адаптацией, а амбулаторная или стационарная реабилитация в таком возрасте даёт очень хорошие результаты. У малышей также часто выявляют ортопедические патологии, плоскостопие, пупочные и паховые грыжи, водянку. Многие проблемы связаны с незрелостью соединительной ткани, нервной системы. Поэтому детей стоит наблюдать каждый месяц, чтобы всё это контролировать и компенсировать — например, массажем, своевременными физиопроцедурами.В случае со школьниками в рамках профосмотров выявляют заболевания опорно-двигательного аппарата, проблемы со зрением, ученикам также зачастую диагностируют избыточную массу тела или ожирение — они сейчас у 15-20% детей.Профилактические осмотры детей идут непрерывно весь год. В этом году основная масса профосмотров уже пройдена. Так, поликлиники Липецкой городской детской больницы обслуживают около 70 000 прикреплённых к ней детей. По плану, профосмотрами должно быть охвачено больше 90% из них. Уже по состоянию 1 декабря 80% детей — то есть около 56 тысяч уже побывали у специалистов, и профосмотры активно продолжаются.К сожалению, врачи сталкиваются с единичными отказами родителей от профосмотров детей — с такими мамами и папами пытаются работать не только в поликлинике, но и в школах и детских садах. Но всё же большинство родителей стараются ответственно относиться к здоровью своих детей. Тем более что сейчас в детских поликлиниках созданы для этого все условия.— Мы с рождения каждый месяц приходим на осмотр и взвешивание, и мне очень нравится в поликлинике №3 — здесь и врачи хорошие, и сама поликлиника новая, большая, уютная, — говорит молодая мать Светлана Ниясова, которая пришла на профосмотр с 8-месячной дочкой Софией.— Раньше мы относились к поликлинике на улице Филипченко, потом её закрыли и объединили с этой новой поликлиникой №3. Конечно, условия здесь отличные: всё новое, современное — а врач остался тот же, хороший. Всё устраивает! Очередей нет, очень удобно, — соглашается мама 9-месячной Насти Татьяна Шамрина.— Моему сыну Вадиму всего два месяца и вся ответственность за его здоровье лежит на мне. Поэтому я регулярно посещаю профосмотры — считаю, что это очень важно для здоровья малыша, как и делать все необходимые прививки. Сегодня мы как раз пришли на вакцинацию и сдать кровь, — отметила Мария Сокольских.— На самой ранней стадии можно обнаружить какие-то заболевания и вовремя начать их лечить — это главная задача таких осмотров. Поэтому я с сыном прохожу всех специалистов и все анализы вовремя. В поликлинику я хожу каждый месяц и могу отметить, что отношение врачей к пациентам хорошее, да и само здание — очень красивое, всё оборудование здесь новое, — рассказала Ольга Голенских, которая пришла в поликлинику с двухмесячным сыном Марком.Вадим Логинов пришёл с сыном на профосмотр к лору. В семье двое детей — одному всего месяц, и с обоими родители стараются посещать все профосмотры, ни одного специалиста не пропускать.— Все врачи здесь — очень квалифицированные специалисты — нареканий нет, и большая благодарность медсестре, которая всегда нам очень помогает. Ребёнок у меня второй, первому 4,5 года, и поликлиникой я довольна, — говорит Анна Бодрикова, которая пришла в поликлинику на УЗИ с сыном Вадимом — ему всего месяц и один день.УЗИ сердца по приказу Минздрава о профосмотрах несовершеннолетних проводят в 1 месяц и в 6 лет. Родителей призывают ими не пренебрегать.— Именно ранняя диагностика позволяет вовремя принять меры, правильно выработать тактику лечения ребёнка, направить к кардиологу или на оперативное вмешательство — если это требуется. Чем раньше начато лечение — тем более оно качественно и продуктивно, — отмечает врач функциональной диагностики Марина Свиридова.По данным управления здравоохранения Липецкой области, всего в 2023 году в Липецкой области запланировано проведение профилактических осмотров у 203 172 детей, что обеспечивает охват в 95,1 % детского населения. По состоянию на 1 декабря было осмотрено 173 595 детей или 85,4 % от запланированного количества.